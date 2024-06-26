Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за итогами очередных недельных аукционов по размещению нового госдолга, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили вторые торги подряд без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average снизился на максимальную величину в текущем месяце, потеряв 0,8%. Подъему S&P 500 и Nasdaq способствовал рост котировок акций Nvidia. Они повысились на 6,8% после падения почти на 13% за три предыдущих сессии. Также подорожали бумаги других представителей полупроводниковой отрасли.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае, согласно пересмотренным данным, значение индикатора составило 101,3 пункта, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение до 100 пунктов в этом месяце, по данным Trading Economics.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы активно покупают бумаги компаний технологического сектора и фармацевтики. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng почти не меняется. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,26%. Южнокорейский индекс Kospi подрастает на 0,5%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,8%. Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в мае вырос на максимальные с ноября прошлого года 4% в годовом выражении после подъема на 3,6% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики. Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 3,8%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок восстанавливаются утром в среду после падения накануне, трейдеры оценивают перспективы спроса и ждут данных о запасах в США. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,51 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты понизились в цене на 1,2%, до минимальных с 17 июня $85,01 за баррель, откатившись с установленного днем ранее почти двухмесячного максимума. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени прибавили в цене 0,63%, до $81,34. Накануне контракт подешевел на 1%, до $80,83 за баррель.

"Быков" воодушевили признаки высокого спроса в северном полушарии, где начался летний сезон поездок, отмечают аналитики. По словам Клаудио Галимберти из Rystad Energy, ожидания резкого летнего повышения спроса на топливо подкрепляются сильным ростом в авиационной отрасли. Компания прогнозирует, что спрос на авиатопливо вырастет на 550 тыс. баррелей в сутки после подъема на 1,2 млн б/с годом ранее.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 17:30 мск. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 июня. Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 914 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 июня выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,307 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,044 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,2% (в основном за счет заметного повышения стоимости облигаций "ДОМ.РФ-001P-12R") и составил 104,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,22%, поднявшись до 898,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (+3,52%), "РЖД-32" (+0,41%) и "АФК Система-1Р-24" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,47%), "Роснефть-001Р-04" (-0,39%) и "МТС-001P-21" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Джи-групп" завершило размещение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 3% годовых (ставка 1-го купона - 19% годовых).

ООО "Торговый дом РКС" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-04 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 50% займа на 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 21,55% годовых. Купоны квартальные.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 44-го купона облигаций 29-й серии на уровне 9,3% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АО "Росгеология" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 18,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 6 млрд рублей в декабре 2023 года. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,5% годовых.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) установило ставку 9-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых. Ставки 2-18-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны квартальные.

Росбанк (MOEX: ROSB) выкупил в рамках оферты 942,486 тыс. облигаций серии БО-11 и 1 млн 313,943 тыс. облигаций серии БО-12 по цене 100% от номинала. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 18,85% выпуска БО-11 и 26,28% выпуска БО-12. Банк разместил оба 10-летних выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый в декабре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона по займам до погашения - 13,5% годовых.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) приняло решение 11 июля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода. Десятилетний выпуск облигаций был размещен в июле 2022 года по ставке полугодового купона 10,9% годовых до оферты в январе 2024 года. В рамках январской оферты компания выкупила выпуск целиком и установила ставку купона в 0,01% годовых до следующей оферты с исполнением 16 июля. Будущая оферта в результате заменена на call-опцион.

ООО "Кузина" вышло из технического дефолта, в полном объеме выплатив доход за 14-й купонный период по облигациям серии БО-02. Компания отметила, что 24 июня с ее счетов была снята блокировка Федеральной налоговой службы, что позволило произвести выплаты. "Кузина" 18 июня допустила технический дефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала, что "в связи с приостановкой налоговым органом операций по счетам отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента". Четырехлетний выпуск облигаций объемом 70 млн рублей был размещен в апреле 2023 года. Ставка 1-18-го купонов составляет 16,5% годовых, с 19-го по 48-й купоны - 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала - в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, а также 36% от номинала - в дату окончания 48-го купона. В результате дюрация составит около 2,5 года. Кроме того, в даты окончания 24-го и 36-го купонов предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.