Потенциал для отскока котировок ОФЗ сохраняется - ПСБ

Потенциал для отскока котировок рублевых гособлигаций сохраняется, однако долгосрочные перспективы длинных бумаг по-прежнему сопряжены с инфляционными рисками, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок госбумаг во вторник продолжил технический отскок на низких объемах - доходность индекса RGBI снизилась на 18 б.п. (до 15,69% годовых) при обороте по индексному портфелю чуть больше 5 млрд руб., что примерно вдвое ниже исторических средних значений. Минфин снова объявил аукцион по двум выпускам ОФЗ - 10-летке с фиксированным купоном и 13-летнему флоатеру. Как мы отмечали накануне, предложение бумаг с плавающим купоном позволит снизить давление на кривую госубмаг - коррекционное снижение доходностей, вероятно, продолжится (видим потенциал 30-40 б.п. вниз по индексу RGBI), - указывает эксперт в обзоре. - Вместе с тем долгосрочные перспективы длинных ОФЗ по-прежнему связаны с высокими инфляционными рисками, в результате чего основной объем долгового портфеля рекомендуем держать во флоатерах (ОФЗ и корпоративных)".

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