Ближайшей целью роста индекса Мосбиржи может стать уровень 3225п - БКС Экспресс

Ближайшей целью подъема индекса Мосбиржи может стать уровень 3225 пунктов, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Локальный план отработан. Теперь предстоит битва за среднесрочный нисходящий тренд по максимумам мая-июня, это область 3135 пунктов. По совокупности факторов по-прежнему ставим на прорыв сопротивления и импульс вверх. При позитивном исходе ближайшим ориентиром выступит уровень 3225 пунктов, - отмечает аналитик. - Негативные факторы по большей мере отыграны и в цене. Вероятность, что видели дно на 3000 пунктах, значительная. Летом ожидается возврат индекса к верхней границе многомесячного боковика 3000-3300 пунктов, а полный выкуп глубокой просадки может произойти к концу 2024 года. Наибольшей привлекательностью обладают бумаги финансового сектора - в последние дни акции банков в фаворитах".

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