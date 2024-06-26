"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций финансового сектора РФ

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций эмитентов российского финансового сектора - одного из главных бенефициаров высоких процентных ставок, сообщается в материале аналитиков.

"ЦБ РФ опубликовал отчет о динамике развития банковского сектора. В мае чистая прибыль сектора снизилась на 16% м/м - до 255 млрд руб. (рентабельность капитала - 20,4%) на фоне увеличения резервов по розничным кредитам и отрицательной переоценки ценных бумаг. Рост ипотечного и потребительского кредитования ускорился м/м на фоне сезонных факторов и ожиданий по завершению массовых льготных программ. Ранее регулятор повысил прогноз по чистой прибыли сектора до 3,1-3,6 трлн руб. (с 2,3-2,8 трлн руб.). Мы считаем, что высокие темпы роста кредитного портфеля будут способствовать росту доходов от основной деятельности банков в текущем году и сохраняем позитивный взгляд на финансовый сектор, который остается одним из главных бенефициаров высоких процентных ставок", - указывают эксперты.

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