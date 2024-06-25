Рынок акций РФ превысил 3110п по индексу МосБиржи во главе с префами Мечела и бумагами ВТБ, упал подавший на делистинг Polymetal

Москва. 25 июня. Рынок акций РФ после утренней нисходящей коррекции развернулся вверх и к закрытию вышел в "плюс" на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется вблизи $85,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3110 пунктов во главе с "префами" "Мечела" (+4%) и бумагами ВТБ (+3,9%). Лидерами снижения весь день выступали акции компании Polymetal (-11,9%), которая подала заявку на делистинг с Мосбиржи.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3111,39 пункта (+0,4%, утром индекс опускался ниже 3075 пунктов), индекс РТС - 1123,04 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составил 87,277 руб. (-0,096 рубля).

Подорожали "префы" "Мечела" (+4%), акции ВТБ (+3,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,1%).

Акции Solidcore Resources (прежнее название компании - Polymetal) подешевели до 220 рублей (-11,9%), объем торгов составил 2,069 млрд рублей. Компания подала заявку на делистинг акций c Московской биржи и попросила установить последний день торгов на 30 сентября (окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа). Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против Мосбиржи. Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на Мосбирже на бумаги, торгуемые на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).

Также подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ большую часть дня демонстрировал невыразительную динамику, но к концу торгов покупатели активизировались, индекс МосБиржи преодолел 3100 пунктов. Спрос на акции сдерживался укреплением рубля и очередными санкционными инициативы западных стран в отношении России.

При этом цены на нефть Brent удерживались выше $85 за баррель. Противоречивые новости из ближневосточного региона и высокий автомобильный сезон в США поддерживают стоимость "черного золота", считает эксперт.

В середине недели будут опубликованы майские данные по строительству новых домов в США. Годовые общие собрания акционеров, посвященные утверждению дивидендов, проведут в среду "Башнефть" (MOEX: BANE), "Газпром нефть", "МТС". Спад оборотов торгов, отмеченный в первые дни недели, может свидетельствовать о недостаточной силе продавцов. "Мы ожидаем, что текущая коррекция после сильного отскока от уровня 3000 пунктов завершается. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 июня - 3075-3175 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, локальное давление на российский рынок во вторник оказала просадка нефти и негативная динамика других экспортных товаров РФ, однако настрой инвесторов вечером улучшился.

На этой неделе инвесторы будут следить за дивидендными событиями. Ряд компаний проведет годовые собрания акционеров (ГОСА), на которых окончательно утвердят дивиденды. После выплаты часть средств вернется на биржу, что может поддержать рынок акций в летний период. Во вторник вышли данные по инфляционным ожиданиям населения: в июне 2024 года оценка потребительской инфляции, которую граждане РФ ожидают через год, возросла до 11,9% с уровня 11,7% месяцем ранее. Продолжающийся рост инфляции и инфляционных ожиданий будет напрямую влиять на решение ЦБ РФ дальше продолжать повышать ключевую процентную ставку, о чем неоднократно заявляли представители Банка России, напомнил эксперт.

На прошедших ГОСА акционеры ряда компаний подтвердили выплаты дивидендов - "Соллерс" (MOEX: SVAV), "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI). После получения инвесторами средств часть из них может пойти на российский рынок и поддержать котировки в летний период. Нефть Brent торгуется выше $85 за баррель. Ключевыми факторами поддержки выступают геополитика, действующая политика ОПЕК+, а также ограничения со стороны ЕС в отношении российских нефтяных танкеров, полагает Алексеев.

Что касается динамики рубля, то стратегически у него сейчас больше предпосылок для укрепления, чем для ослабления. ЦБ ведет жесткую монетарную политику, сохраняются продажи валюты экспортерами в рамках постановления правительства (хотя и в меньшем объеме) и от операций Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила. В ближайшие дни предложение иностранной валюты может оставаться повышенным на фоне подготовки к налоговому периоду. При этом есть вероятность, что спрос компаний-импортеров на валюту снизится из-за инфраструктурных проблем и неопределенности, заключил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "Мечела" могли оказать дискуссии о цене отсечения для угля, которая используется при расчете НДПИ. Ведомства обсуждают в том числе возможное смягчение норм. Банковский сектор сохранял силу в ожидании увеличения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в июле. ЦБ РФ во вторник при этом опубликовал данные о снижении чистой прибыли российских банков в мае по сравнению с апрелем на 16%, до 255 млрд руб., и отметил тенденцию активного роста розничного кредитования.

Акции "Газпром нефти" во вторник росли вместе с восстановлением большинства других представителей нефтяного сектора. В целом бумаги "Газпром нефти" с начала года выглядят слабо после закрытия реестра по промежуточным дивидендам в декабре 2023 года, в том числе ввиду традиционно сдержанной доходности (2,8%) по итоговым годовым выплатам, которые составят 19,49 руб. на акцию с закрытием реестра 8 июля и собранием акционеров уже в эту среду. Впоследствии акции могут вернуться к восходящему движению в ожидании объявления о промежуточных выплатах за 2024 год, реестр по которым обычно закрывается в конце декабря.

Акции Solidcore ожидаемо упали после известий о намерении компании провести делистинг с Мосбиржи ориентировочно 30 сентября. Бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) оказались под давлением после новостей о домашнем аресте главы холдинга и компании "Русские фонды" Константина Бейрита. Мосбиржа во вторник объявила о переносе запуска фьючерсов на акции "Распадской" (MOEX: RASP) на неопределенный срок.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению дня вышли в "плюс", продолжая колебания у отметок 3100 пунктов и 1100 пунктов. На данный момент рынок РФ остается в ожидании новых идей, отсутствие которых мешает ему определиться с направлением движения. На этой неделе основные корпоративные события сосредоточены на дивидендных собраниях акционеров, заключила Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, тревожная ситуация складывается в бумагах "Норникеля", которые пробили нижнюю границу нисходящего тренда. До минимумов 2022 года еще 11%, однако учитывая текущую динамику акций ГМК, их достижение исключать нельзя. На минимумах за год торгуются бумаги "Распадской" и "НЛМК". Динамика акций "НОВАТЭКа" укладывается в рамки начавшейся не так давно консолидации - без позитивных новостей вырваться из диапазона 1000-1100 руб. за штуку бумагам будет непросто. Сохраняется повышенная волатильность в акциях "АЛРОСА", поскольку в рамках нового 14-го пакета санкций ЕС был разрешен ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения на территорию Евросоюза. Под новые ограничения ЕС подпал "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), что оказало давление на его акции, отмечает Головинов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, и DAX снизились на 0,01-0,8%), нет единого вектора в США (к 18:50 МСК Dow просел на 0,7%, S&P 500 и Nasdaq подросли на 0,3-1%).

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в апреле снизился до минимальных с января 110,9 пункта с 111,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в июне повысился до максимальных с марта 100,9 пункта по сравнению с майскими 98,4 пункта, сообщил Банк Кореи.

Индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае, согласно пересмотренным данным, значение индекса составило 101,3 пункта, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что июньский индекс составит 100 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены просели после подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,52 за баррель (-0,6% и +0,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,25 за баррель (-0,5% и +1,1% в понедельник).

Участники рынка ждут публикации майского индекса PCE - ключевого показателя инфляции для Федеральной резервной системы, который может повлиять на мнение руководства американского ЦБ относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, также интерес представляют выборы в Иране на этой неделе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден". Он вновь отметил, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников". "Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем жителей южных районов в их дома", - отметил Нетаньяху.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+17,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+8,9%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+7,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,6%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+2,5%), SFI (MOEX: SFIN) (+2,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+2,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,3%).

Снизились акции "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-8,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-7,6%), "Распадской" (-3,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,3%, до 0,8317 рубля), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,9%), "Селигдара" (-2,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,4%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-2,1%).

ПАО "Южуралзолото" в ходе размещения бумаг привлекло 8 млрд рублей и увеличило free float с 6% до 10,1%. Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга "Московской биржи", а также повышает вероятность добавления акций в индекс IMOEX, сообщила компания.

Цена размещения составила 0,81 рубля за акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления размещения на уровне 5,5%. Привлеченные средства идут в компанию и будут прежде всего направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки, напомнила ЮГК.

Тем временем Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы "Русские фонды", президента золотодобывающего ПАО "Селигдар" Константина Бейрита, задержанного по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего первого замгендиректора "ФосАгро" (MOEX: PHOR) Евгения Новицкого, сообщили "Интерфаксу" в суде. "В отношении Константина Бейрита избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 августа", - сообщил представитель суда.

Акционеры ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,3%) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 г., сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания. Чистую прибыль в размере 21,48 млрд руб. решено не распределять и оставить в распоряжении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,1 млрд рублей (из них 7,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,07 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,77 млрд рублей на акции "Газпрома").