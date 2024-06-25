Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 25 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,63% от номинала (доходность - 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 70,34% от номинала (их доходность не изменилась и составила 8,79% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за день на 1 базисный пункт). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 7 базисных пунктов, до 57,85% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 79,5% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 16,5% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 74,52% от номинала (их доходность не изменилась и составила 14,19% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 4 базисных пункта, подорожав до 69,15% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, составив 13,03% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 32 базисных пункта - до 67,01% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют боковую динамику, отыгрывая новую порцию опубликованной в США неоднозначной макроэкономической статистики.

Индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае, согласно пересмотренным данным, значение индекса составило 101,3 пункта, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что июньский индекс составит 100 пунктов, по данным Trading Economics.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в апреле вырос 10-й месяц подряд, на 7,2% в годовом выражении. Индикатор обновил исторический максимум и достиг 424,3 пункта. Темпы роста замедлились по сравнению с 7,5% в марте, однако аналитики прогнозировали падение до 6,9%. Значение апрельского индекса относительно предыдущего месяца повысилось на 1,4% после роста на 1,6% в марте.