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25 июня 2024 года 18:43
Неопределенность в области монетарной политики давит на цены ОФЗ - Райффайзенбанк
Неопределенность в области монетарной политики давит на цены ОФЗ, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Доходности рублевого госдолга в 1П этого года достаточно устойчиво растут, в особенности в последние месяцы, - констатируют эксперты. - Сейчас доходности вдоль кривой ОФЗ на отрезке от 1 до 10 лет закрепились выше 15%, вблизи исторических максимумов. На доходностях, главным образом, отражается уже достигнутая жесткость монетарной политики и неопределенность в части будущих решений, на которую, в том числе, ссылался ЦБ на заседании в июне. Горизонт возможного возвращения инфляции к цели расширяется под давлением проинфляционных рисков. При этом, в краткосрочной перспективе регулятор находится на развилке между сохранением ключевой ставки на пике цикла ее повышения на рекордно продолжительный период времени и также исторически экстраординарного дополнительного повышения ключевой ставки". Более того, с повестки временно снят вопрос о нейтрализации монетарной политики, который, по мнению аналитиков банка, в особенности важен для длинных ставок - как в части темпа снижения ключевой ставки, так и в части нейтрального уровня, который мог сместиться вверх в текущих условиях. На котировки ОФЗ также оказывает давление стимулирующая фискальная политика последних лет и соответствующие риски отложенной ее нейтрализации. "На фоне ускорившегося роста доходностей ОФЗ Минфин существенно снизил темпы заимствования средств, - указывают стратеги Райффайзенбанка. - Если в апреле ведомство привлекло почти 320 млрд руб., то в мае эта величина снизилась до ~104 млрд руб., а в июне удалось занять лишь ~21 млрд руб. Более того, если в апреле-мае размещались только классические выпуски, то в июне ведомство использовало флоатеры, впервые в этом году. Хотя спрос был существенным, Минфин не удовлетворил значительный объем заявок, предполагавших высокую премию. С учетом важной роли ОФЗ в покрытии дефицита бюджета в этом году, мы полагаем, что Минфин еще вернется к предложению флоатеров, но сохранит фокус на "подорожавших" ОФЗ-ПД". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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