Вероятно возобновление долгосрочного роста акций NVIDIA после коррекции - Freedom Finance Global

Вероятно возобновление долгосрочного роста акций NVIDIA Corp. после коррекции, считает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"После феноменального ралли в акциях NVIDIA, которое сделало её самой дорогой публичной компанией в мире по итогам торгов 18 июня, котировки уже третью сессию демонстрируют сильную техническую коррекцию, - пишет эксперт. - Суммарно за три прошедших торговых дня акции NVDA упали на 12,9% - с $135,64 до $118,11. Коррекция сопровождалась новостями о том, что глава компании Дженсен Хуанг продал 240 тыс. акций и ряд инвестиционных фондов сократил позиции в акциях бигтеха. Несмотря на краткосрочную коррекцию, фундаментальная картина бизнеса продолжает улучшаться, а брокеры продолжают повышать свои целевые цены и рекомендации в преддверии нового сезона отчетов. Вероятно, грядущий отчет Nvidia сможет вновь порадовать инвестиционное сообщество, и долгосрочный рост продолжится, но сейчас рынку необходимо взять перерыв перед новым ралли".

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