Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Henderson, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой.

"Компания предоставила операционные результаты за май и 5 месяцев 2024 года, - отмечает аналитик. - Динамика положительна по всем показателям, кроме трафика в сопоставимых магазинах (LFL) из-за длительных выходных в мае. Это несущественно, учитывая активный рост в онлайне, наращивание торговых площадей и рост выручки LFL. Henderson активно развивается, делая ставку на омниканальность. Увеличение доли онлайн-сегмента, как через собственный интернет- магазин, так и через маркетплейсы, может позитивно сказаться на маржинальности. В оффлайн также отмечается рост торговых площадей и рост выручки в сопоставимых магазинах, что нивелирует некоторое снижение трафика LFL. Позитивно смотрим на компанию и считаем, что ее акции могут быть интересны долгосрочному инвестору".

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