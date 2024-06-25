Ослабление юаня по отношению к рублю - хорошая возможность для покупки юаневых облигаций - "БКС МИ"

Ослабление курса китайского юаня к российскому рублю создало новые возможности для покупки на кратко- и среднесрочную перспективу валютных облигаций в юанях с привлекательными доходностями, говорится в аналитическом материале "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Тренд на обесценение китайской валюты на глобальном рынке наблюдается на фоне сдержанного восстановления экономики Китая из-за слабого роста промышленного производства и проблем в секторе недвижимости, - пишут аналитики Антон Куликов и Виктория Деркач. - На локальном рынке налоговый период создал дополнительное давление на курс китайского юаня к российскому рублю, но смягчение российским правительством мер по обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами, напротив, сокращает избыток предложения юаня и возвращает курс на прежние уровни. В перспективе ожидаем укрепление юаня к рублю на фоне снижения ключевой ставки и выделяем выпуски "Металлоинвеста", "Роснефти", "Акрона" и "Полюса".

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