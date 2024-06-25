Акции Газпром нефти могут вернуться к росту во 2П24 - "Велес Капитал"

Акции "Газпром нефти" могут вернуться к росту во 2-м полугодии 2024 года, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "Газпром нефти" во вторник росли вместе с восстановлением большинства других представителей нефтяного сектора, - отмечает эксперт. - В целом бумаги "Газпром нефти" после закрытия реестра по промежуточным дивидендам в декабре 2023 года чувствуют себя слабо, в том числе ввиду традиционно сдержанной доходности (2,8%) по итоговым годовым выплатам, которые составят 19,49 руб на акцию с закрытием реестра 8 июля. Впоследствии при прочих равных акции могут вернуться к восходящему движению в ожидании объявления о промежуточных выплатах за 2024 год, реестр по которым обычно закрывается в конце декабря".

С технической точки зрения акции "Газпром нефти" уже более полугода остаются в нисходящем тренде, который актуален как минимум при их положении ниже сопротивления 765 руб., подчеркивает аналитик. "При способности бумаг стабилизироваться выше можно ожидать движения как минимум в район 840 руб., - считает Кожухова. - До закрытия дивидендного реестра в июле, впрочем, преобладающими остаются риски колебания котировок ниже 765 руб. и даже обновления июньского минимума 646,95 руб.".

На данный момент "Газпром нефть" не представила промежуточных финансовых результатов за 2024 год, но эксперт "Велес Капитала" допускает, что устойчивость цен на нефть в этом году должна позволить компании выплатить привлекательные дивиденды, а падение акций в последние месяцы лишь увеличит доходность по потенциальным выплатам.

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