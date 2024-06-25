Рубль днем слабеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в понедельник

Москва. 25 июня. Рубль днем во вторник немного слабеет в паре с китайским юанем в рамках коррекции после укрепления накануне. Курс юаня составил 11,83 руб. в 15:00 мск, что на 15,1 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 55 копеек, до 87,07 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, уменьшился на 62 копейки, до 93,02 руб./EUR1.

Торговый диапазон для пары "доллар-рубль" может подняться до 92-97 руб./$1 к концу года, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Недавнее смягчение требований по возврату валютной выручки во внутренний валютный контур России с 80% до 60% должно снизить объемы притока валюты и стабилизировать курса рубля, поскольку за последние месяцы объемы импорта в России заметно снизились, - полагает эксперт. - Кроме того, это может упросить в будущем расчеты по экспорту и импорту".

25 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, напоминает аналитик. "Ограничения на СПГ закрывают перспективную и очень прибыльную нишу. Все эти и другие жесткие запреты и ограничения со временем можно будет обойти и придумать новые каналы и способы поставок, но с каждым разом из-за этого теряются деньги, растут издержки и риски, - указывает Потавин. - Делать бизнес становится все сложнее, и прежние успешные внешнеторговые направления будут просто закрываться. Это создает риски для долгосрочной стабильности рубля".

Однако на данный момент, по мнению эксперта, падающая динамика импорта (из-за санкционных ограничений) при устойчивом экспорте создала предпосылки к локальному укреплению рубля. Но фактор более сильного курса рубля "в значительной степени может быть компенсирован воздействием санкционных ограничений на цены импортных товаров и услуг", считает Центробанк. Сжимающийся импорт ведет к сокращению предложения товаров и услуг и росту транзакционных издержек импортеров, отмечает ЦБ, что при сохранении высокого внутреннего спроса может иметь проинфляционный эффект.

"В позапрошлую пятницу Росстат опубликовал данные по инфляции за май, которые оказались значительно хуже ожиданий, - отмечает аналитик инвесткомпании. - При такой растущей рублевой инфляции курс рубля не должен демонстрировать укрепление в среднесрочной перспективе. В такой ситуации мы расширяем наши прогнозы по курсу доллара на ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что в июле 2024 года курс доллара к рублю будет находится в диапазоне 87,5-95 руб./$1. Ближе к концу года мы сохраняем ожидания по более слабому курсу рубля: торговый диапазон по доллару может подняться до 92-97 руб./$1".

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем во вторник после подъема накануне.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,73%, до $85,38 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,82%, до $80,96 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 0,9%, WTI - на 1,1%.

Участники рынка следят за событиями на Ближнем Востоке. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США Байден", и отметил, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников".

Также трейдеры ждут публикации американского индекса PCE - ключевого показателя инфляции для Федрезерва - за май, который может повлиять на мнение руководства ФРС относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Банк России во вторник, 25 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 319,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 250 млрд рублей и спросе 2 трлн 319,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 июня, банки разместили 2 трлн 473,7 млрд рублей (при лимите 3 трлн 370 млрд рублей и спросе 2 трлн 473,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,92% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 830 млрд рублей (при лимите 830 млрд рублей и спросе 1 трлн 178,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,8% годовых.