Торговый диапазон для пары рубль/доллар может подняться до 92-97 руб./$1 к концу года - "Финам"

Торговый диапазон для пары рубль/доллар может подняться до 92-97 руб./$1 к концу года , полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Недавнее смягчение требований по возврату валютной выручки во внутренний валютный контур России с 80 до 60% должно снизить объемы притока валюты и стабилизирует курса рубля, поскольку за последние месяцы объемы импорта в России заметно снизились, - полагает эксперт. - Кроме того, это может упросить в будущем расчеты по экспорту и импорту".

25 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, напоминает аналитик. "Ограничения на СПГ закрывают перспективную и очень прибыльную нишу. Все эти и другие жесткие запреты и ограничения со временем можно будет обойти и придумать новые каналы и способы поставок, но с каждым разом из-за этого теряются деньги, растут издержки и риски, - указывает Потавин. - Делать бизнес становится все сложнее и прежние успешные внешнеторговые направления будут просто закрываться. Это создает риски для долгосрочной стабильности рубля".

Однако на данный момент, по мнению эксперта, падающая динамика импорта (из-за санкционных ограничений) при устойчивом экспорте создала предпосылки к локальному укреплению рубля. Но фактор более сильного курса рубля "в значительной степени может быть компенсирован воздействием санкционных ограничений на цены импортных товаров и услуг", считает Центробанк. Сжимающийся импорт ведет к сокращению предложения товаров и услуг и росту транзакционных издержек импортеров, отмечает ЦБ, что при сохранении высокого внутреннего спроса может иметь проинфляционный эффект.

"В позапрошлую пятницу Росстат опубликовал данные по инфляции за май, которые оказались значительно хуже ожиданий, - отмечает стратег инвесткомпании. - При такой растущей рублевой инфляции курс рубля не должен демонстрировать укрепление в среднесрочной перспективе. В такой ситуации мы расширяем наши прогнозы по курсу доллара на ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что в июле 2024 года курс доллара к рублю будет находится в диапазоне 87,5-95 руб./$1. Ближе к концу года мы сохраняем ожидания по более слабому курсу рубля: торговый диапазон по доллару может подняться до 92-97 руб./$1".

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