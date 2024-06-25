Бумаги "Ленты" - инвестиция на длительный срок - БКС Экспресс

Бумаги МКПАО "Лента" являются интересной инвестицией на долгосрочную перспективу, считает эксперт БКС Экспресс Анна Кокорева.

"Согласно нашей оценке, "кейс" эмитента выглядит позитивно. Справедливая цена бумаги на двенадцать месяцев - 1480 рублей за штуку, что на 36% выше текущих котировок. По мере улучшения финансовых показателей оценка также может улучшаться. Многое будет зависеть от того, насколько эффективно руководство компании будет управлять сделанными приобретениями. В целом я бы добавила, что "Лента" - это не спекулятивная идея на короткий срок, а возможность приобрести интересный актив после серии сделок по масштабированию деятельности, которые могут вылиться в рост ключевых финансовых показателей и в перспективе вернуться акционерам дивидендами. Это инвестиция на длительный срок", - пишет аналитик в материале.

МКПАО "Лента" - один из крупнейших продуктовых и FMCG-ритейлеров на российском рынке, входит в топ-5 розничных ритейлеров России по размеру выручки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.