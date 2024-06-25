Инвестидей в акциях НОВАТЭКа пока нет - ПСБ

Инвестиционных идей в акциях "НОВАТЭКа" в текущий момент нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"ЕС в рамках нового пакета санкций запрещает новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения для завершения российских проектов по сжижению природного газа (СПГ). Кроме того, принято решение о введении "ограничений на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе газопроводов". Новость умеренно негативна для "НОВАТЭКа". Запрет ЕС был ожидаем, в частности, с конца прошлого года началось активное давление на "Арктик СПГ 2" со стороны США, что привело к задержке поставок до сих пор ввиду отсутствия необходимых танкеров ледового класса, - отмечают эксперты в обзоре. - Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как "НОВАТЭК" сможет противостоять данным санкциям, но мы считаем, что рост транспортных затрат будет практически неизбежным. Пока инвестиционной идеи в бумагах компании не видим".

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