"Финам" рекомендует покупать акции Entergy с прогнозной ценой $131,5

"Финам" рекомендует покупать акции Entergy с прогнозной стоимостью $131,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Entergy выигрывает от географического расположения: в южных штатах США сложилась благоприятная регуляторная среда для электроэнергетических компаний, а хаб нефтехимической промышленности на побережье Мексиканского залива обеспечивает растущий спрос на электроэнергию. Несмотря на не совсем удачное начало года, компания подтвердила прогнозы на 2024 год, по итогам которого ожидается позитивная динамика выручки и дальнейший рост рентабельности, - указывает эксперт. - Дивидендная доходность акций эмитента может составить 3,5% на горизонте двенадцати месяцев. Оценка предполагает увеличение выплаты за 4К24 на 3,5% г/г. Мы оценили акции Entergy при помощи модели дисконтирования дивидендов, а также мультипликаторов P/E и EV/EBITDA NTM".

Обращает внимание Смирнов и на возможные риски: природные бедствия и жесткая денежно-кредитная политика ФРС (высокие процентные ставки в США снижают дивидендную привлекательность акций Entergy).

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас. Клиентская база превышает три миллиона человек.

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