Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 3045-3135п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3045-3135 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок находится в пограничном состоянии. Учитывая падение объемов торгов и то, что индекс Мосбиржи вновь опустился под отметку 3100 пунктов, развязка может наступить в ближайшие дни", - отмечает аналитик в комментарии.

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