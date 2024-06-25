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25 июня 2024 года 09:41

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам пятой сессии подряд. Рынок акций остается "перекупленным" и может упасть на 2-5% этим летом, полагает главный глобальный аналитик LPL Financial Куинси Кросби. Тем не менее, по итогам года он, скорее всего, вырастет, считает он.

На этой неделе инвесторы ждут выхода окончательных данных об изменении ВВП США в первом квартале, доходах и расходах населения, продажах новостроек в мае. Помимо этого, Мичиганский университет и исследовательская компания Conference Board обнародуют индексы потребительского доверия за июнь.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные. Участники рынков переводят капитал из дорогих технологических акций в сектора с более разумными котировками, включая банковский и энергетический, отмечает Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок стабильны утром во вторник после подъема накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $86,02 за баррель, что всего на 1 цент выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты повысились в цене на 0,95%, до максимальных с 30 апреля $86,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи прибавили в цене 0,02%, до $81,65. Накануне контракт подорожал на 1,1%, до $81,63 за баррель.

Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден". Он вновь отметил, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников". "Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем жителей южных районов в их дома", - отметил Нетаньяху.

Рынок также сфокусирован на "инфляции и экономическом росте, с одной стороны, и американских выборах, с другой", приводит MarketWatch высказывание управляющего партнера Energy Outlook Advisors Анаса Альхаджи. "Жаркое лето принесет много сюрпризов, что проявится в повышении цен на энергоносители во всем мире", - заявил он. Высокие цены на СПГ означают рост потребления угля, причем не только в Азии, но и в Европе, что будет "ударом по всем усилиям в области изменения климата", отметил Альхаджи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 июня снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,933 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,751 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,07% и составил 103,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (22-24 июня) прибавил 0,01%, поднявшись до 896,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-32" (+1,43%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,37%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,74%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,5%) и "ДОМ.РФ-001P-02R" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 июня. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными - спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2,3% годовых (ставка 1-го купона - 18,3% годовых).

АО "Автобан-финанс" завершило размещение 6-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 15,56% годовых. Купоны полугодовые.

ООО "Лизинг-трейд" выкупило по оферте 8 тыс. 830 облигаций серии 001P-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 8,83% выпуска. Пятилетний выпуск облигаций на 100 млн рублей был размещен в августе 2022 года. Ставка текущего ежемесячного купона - 18% годовых. Ранее эмитент установил ставку 22-27-го купонов на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов - 17% годовых, 34-39-го купонов - 16% годовых, 40-60-го купонов - 15% годовых.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Ситиматик-Югра" полностью выплатил 2-й купон облигаций 1-й серии на сумму 126,5 млн рублей и тем самым вышел из технического дефолта. Плановая дата выплаты купонного дохода по облигациям - 18 июня, фактическая дата исполнения обязанности эмитентом по выплате купонного дохода - 21 июня. Таким образом, обязанность исполнена в течение технического дефолта в полном объеме. Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. В ноябре 2022 года Банк России зарегистрировал изменения в условия эмиссии, согласно которым срок обращения выпуска увеличен с 12,5 до 18 лет, а количество купонных периодов - с 9 до 15. Выплата 1-го купона была перенесена на июнь 2023 года. Также уточнен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам. Ставка 2-15-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 4%. Длительность 2-14-го купонов - год, 15-го - полгода. Ставка 2-го купона составляла 11,5% годовых.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) 20 июня допустило технический дефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей, однако на следующий день, 21 июня, исполнило обязательство. Четырехлетний выпуск облигаций на 250 млн рублей был размещен в марте 2023 года по ставке квартального купона 18% годовых до погашения. В конце 2023 года РКК также допустила технический дефолт по погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-01, однако через несколько дней выплатила в полном объеме 12-й купон и погасила эмиссию на общую сумму 167,18 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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