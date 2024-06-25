Два варианта для индекса Мосбиржи: годовые минимумы или рост - БКС Экспресс

Российский рынок акций в моменте обладает двумя вариантами - на годовые минимумы по индексу Мосбиржи или восстановление, закрытие торговой сессии вторника может быть показательным, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Мощный выкуп глубокой просадки пока не нашел продолжения, но делать выводы рано - возможно, это локальная коррекция перед новым витком вверх. На текущем уровне проходит важная техническая поддержка, оберегающая рынок от провала на годовое "дно" в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. С другой стороны, это может быть базой для дальнейшего восстановления, на такой вариант могут указывать пониженные обороты на спуске - лишь 59 млрд руб. По итогам сессии вторника, возможно, кое-что и прояснится, - пишет аналитик. - Отдаем предпочтение позитивному исходу и ставим на удержание 3090 пунктов. Летним ориентиром вверх по-прежнему значится область 3300 пунктов - верхняя граница многомесячного боковика 3000-3300 пунктов в индексе Мосбиржи".

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