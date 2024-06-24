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24 июня 2024 года 19:10

Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 24 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не поменялись в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,63% от номинала (доходность - 8,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 70,34% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 8,79% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за день). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 57,86% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 6 базисных пунктов, до 79,49% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 16,48% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,51% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 14,18% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, подорожав до 69,17% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, составив 13,01% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 17 базисных пунктов - до 67,03% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют боковую динамику в ожидании публикации в США чуть позже на этой неделе новой порции макроэкономической статистики.

На текущей неделе глобальные инвесторы ждут выхода окончательных данных об изменении ВВП США в первом квартале 2024 года, о доходах и расходах населения Соединенных Штатов, о продажах новостроек в мае. Помимо этого, Мичиганский университет и исследовательская компания Conference Board обнародуют индексы потребительского доверия за июнь.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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