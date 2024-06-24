Рубль в понедельник вырос в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам июня

Москва. 24 июня. Рубль в понедельник укрепился в паре с китайским юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,69 руб. в 19:00 мск, что на 35,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 июня на 58,65 копейки, до 87,373 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,47 копейки, до 94,0759 руб./EUR1.

Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил Совет ЕС. Также в Евросоюзе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами России. Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.

Правительство РФ в прошлую пятницу приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами для стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

"Мы в своих прогнозах по соотношению "доллар-рубль" ждем возвращения в диапазон 88-92 руб./$1 по мере постепенного снижения неопределенности по объемам импорта и платежами за него. С конца марта наблюдались проблемы с транзакциями из России в Китай. По мере прояснения ситуации ждем ослабления волатильности курсов валюты. На этой неделе ЦБ также определится с объемом продаж валюты в июле, ожидается снижение этих объемов, что позволит снизить давление на курс", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"В понедельник, 24 июня, на межбанковском рынке российский рубль вырос. Внутридневная амплитуда колебаний курсов иностранных валют понизилась, что является благоприятным сигналом. В пользу рубля работает проходящий в эти дни налоговый период в России, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России и его высокая ключевая ставка", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, жесткая монетарная политика, а также операции Банка России и Минфина продолжают способствовать укреплению рубля. Кроме того, в ближайшее время дополнительную поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период. При этом смягчение параметров указа об обязательной продаже валютной выручки должно несколько сдерживать укрепление рубля. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что котировки рубля к юаню будут находиться в коридоре 11,5-12,2 руб., курс доллара - в диапазоне 85-90 руб.", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть эталонных марок усилили рост вечером в понедельник.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 0,82% - до $85,93 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,07% - до $81,58 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Инвесторы стали оптимистичнее в отношении перспектив спроса и по-прежнему обеспокоены перспективами более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может поставить под угрозу потоки нефти из региона, сообщает MarketWatch.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 июня уменьшилась на 8 базисных пунктов, до 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась также на 8 базисных пунктов, до 15,86% годовых, срочная версия на три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт - до 16,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 16,33% годовых.