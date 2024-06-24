Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3100п по индексу МосБиржи во главе с бумагами самой биржи

Москва. 24 июня. Рынок акций РФ начал неделю со снижения по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок и новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза, сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (Brent поднялась к $86 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже рубежа 3100 пунктов на фоне укрепления рубля; лидерами снижения выступили бумаги самой "Мосбиржи" (-4,1%), подросли бумаги Московского кредитного банка (+4,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3098,05 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1109,55 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составил 87,373 руб./$1 (-0,5865 рубля).

Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил Совет ЕС. Также в Евросоюзе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами России. Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.

При этом ЕС уточнил детали регулирования в отношении российских алмазов и бриллиантов. В частности, санкции не распространяются на бриллианты, которые находились на территории ЕС или третьей страны (но не России) или были огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, Евросоюз продлит переходный период до вступления в силу механизма отслеживания импорта необработанных и полированных природных алмазов до 1 марта 2025 года, сообщила Еврокомиссия.

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-4,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,5% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Подорожали акции Московского кредитного банка (+4,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Совет директоров "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,3%, до 1556 рублей) по итогам работы в 2023 году рекомендовал выплатить дивиденды в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,20 руб. на одну акцию, сообщила в понедельник компания. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров ПАО "Транснефть".

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, индекс МосБиржи в начале недели колебался вблизи рубежа 3100 пунктов, покупателей сдерживало укрепление рубля и очередной пакет антироссийских санкций ЕС.

Внешний фон слал противоречивые сигналы. Биржевые индексы Китая просели, а в Европе и США настроения были умеренно позитивными. Сырьевые активы подрастали в цене, поддержанные импульсом ослабления доллара на мировом рынке. Цены на нефть при этом дополнительно поддерживает высокий автомобильный сезон в Штатах. Оценка текущей ситуации и индекс делового климата IFO в Германии за июнь вышли немного хуже прогнозов.

Из статистики вторника интерес представляет июньский индекс доверия потребителей от Conference Board. Компания Henderson (MOEX: HNFG) во вторник проведет День инвестора, акционеры Совкомбанка (MOEX: SVCB) на общем собрании обсудят утверждение дивидендов, а МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал. Активный санкционный фон и высокая волатильность валютного рынка предвещают скорее нейтральную краткосрочную картину на российском рынке акций. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 июня- 3055-3155 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ начал новую неделю снижением, индекс МосБиржи не удержал отметку 3100 пунктов. Ключевыми негативными факторами для российского рынка акций остаются жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также адаптация российской экономики к новым ограничениям после санкций в отношении Мосбиржи. Среди локальных негативных факторов стоит выделить новые ограничения со стороны ЕС.

На неделе инвесторы будут следить за дивидендными событиями: у целого ряда компаний пройдут годовые общие собрания акционеров, на которых будут окончательно утверждаться дивиденды. После выплат часть полученных средств вернется на российский рынок, что может обеспечить ему импульс для восстановления. Также на неделе выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения и статистика по промышленному производству, отметил эксперт.

На нефтяном рынке котировки поддерживает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане. При этом лидер "Хезболлы" заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем они смогут атаковать любую часть израильской территории. Также уже на этой неделе состоятся выборы президента в Иране, чья политика впоследствии может повлиять на расстановки сил на нефтяном рынке. Наравне с геополитикой высокие цены на нефть определяются действующей политикой ОПЕК+, влияющей на сохранение дефицита на нефтяном рынке, который может сохраниться вплоть до наступления зимы 2024 года, полагает Федосов.

Укреплению рубля продолжают способствовать обязательная продажа валютной выручки экспортерами, жесткая монетарная политика ЦБ РФ, а также операции Банка России и Минфина. Кроме того, в ближайшее время дополнительную поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период. При этом смягчение параметров указа об обязательной продаже валютной выручки должно несколько сдерживать укрепление рубля, заключил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, реакция рынка на 14-й пакет санкций ЕС оказалась в целом нейтральной.

Котировки акций "НОВАТЭКа" вяло отреагировали на перспективу продолжения покупок ЕС российского СПГ, несмотря на новый пакет санкций. ЕС на данный момент запретил лишь реэкспорт СПГ и ограничил его транзит через европейские порты. Акции "АЛРОСА" (72,11 рубля) в понедельник поддержали новости об отсрочке на неопределенное время ввода запрета ЕС на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанным в третьих странах. ЕС также на полгода откладывает внедрение механизма обязательного отслеживания импорта алмазов. Целевая цена бумаг "АЛРОСА" остается на уровне 101 руб., отметила аналитик.

"Совкомфлот" попал в 14-й пакет санкций ЕС, который ввел ограничения против 27 танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты выше установленного потолка цен. В Евросоюзе также запретили транзит российского СПГ через региональные порты, заключила Кожухова.

Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, рынок акций РФ в начале недели умеренно снизился на фоне слабости товарных рынков из-за сомнений инвесторов относительно роста глобального спроса во второй половине года. На прошлой неделе макростатистика Китая, от которого во многом зависит динамика потребления, показала замедление промпроизводства по итогам мая, а также усиление тренда на снижение цен на рынке недвижимости, что послужило поводом для ведущих кредитных мировых агентств ухудшить прогноз по продажам.

Кроме того, негативом для рынка акций РФ является эскалация геополитики, принятие 14-го пакета санкций со стороны ЕС, приостановка работы дочерней структуры одного из крупнейших банков Китая с российскими банками, находящимися под SDN санкциями, высокая степень неопределенности в отношении траектории денежно-кредитных условий и ключевой ставки ЦБ РФ.

В транспортном секторе наблюдалось снижение в акциях "Совкомфлота" (-3,4%) и "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,6%). В финансовом секторе подросли акции Сбербанка, который на прошлой неделе обнародовал уверенный прогноз по динамике чистой прибыли в 2024 году и утвердил дивиденды за 2023 год (закрытие реестра под выплаты состоится через 2,5 недели), что удерживает инвесторов от распродаж бумаг. Целевая цена по акциям Сбербанка - 340 руб., что предполагает потенциал роста в 7%, а с учетом дивидендов доходность вложений может превысить 17%. В секторе "металлов и добычи" в понедельник подросли акции "АЛРОСА", поскольку новый санкционный пакет ЕС содержит не только ограничения, но и ряд послаблений для алмазов российского происхождения, считает эксперт.

В целом российский рынок продолжает держаться вблизи уровня 3100 пунктов по индексу МосБиржи. В среднесрочной перспективе не стоит ожидать от акций яркой динамики - соотношение риск/доходность указывает на приоритетность депозитов, облигаций и фондов денежного рынка, полагает Фетисов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia снизился на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,6-1,1%), в США динамика смешанная (к 18:50 МСК просел на 0,3% Nasdaq, выросли на 0,3-0,9% S&P500 и Dow).

Китайский рынок обновил минимум за четыре месяца на фоне слабых макроэкономических данных и отсутствия масштабных мер господдержки.

Иностранные инвесторы с начала июня вывели из китайских акций 33 млрд юаней ($4,54 млрд), пишет Trading Economics. На этой неделе трейдеры ждут индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и в секторе услуг КНР.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены вернулись к росту после локальной коррекции. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,94 за баррель (+0,8% и -0,6% в пятницу), августовская цена WTI - $81,55 за баррель (+1% и -0,7% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-20,4%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-4,4%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,3%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,9%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,7%), бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,6%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,6%).

На прошедшем 19 июня собрании акционеров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" было принято решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, прибыль в размере 493,607 млн рублей оставить нераспределенной, сообщила компания на ленте раскрытия.

Выросли акции "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+16,7%), "префы" ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+8,9%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+4,1%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+3,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,51 млрд рублей (из них 8,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,68 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,3 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").