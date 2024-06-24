БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, ЮГК, "Газпром нефть", HeadHunter и "Роснефть".

Аналитики подчеркивают, что у Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. "По итогам I квартала Сбер нарастил чистую прибыль на 11%, до 397 млрд рублей, - напоминают в БКС. - Глава Сбера Герман Греф отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 года, то есть крупные дивиденды не станут разовой историей. Бумаги банка на фоне коррекции на рынке чувствуют себя устойчиво на ожиданиях крупных выплат за 2023 год".

В свете высоких цен на золото стоит обратить внимание на акции ЮГК, считают стратеги инвесткомпании. C начала года драгметалл прибавил в цене 13% и сейчас находится вблизи исторических максимумов. "Для ЮГК рост цен на золото особенно значим: у компании не такая высокая маржинальность, как у "Полюса", например, - отмечается в комментарии. - За счет эффекта операционного рычага прирост цены золота дает сильный эффект на итоговый финансовый результат. Компания интересна и как ставка на опережающие сектор темпы роста производства. За счет запуска актива ЮГК планирует нарастить объем производства золота в 2024 году на 20% к уровню прошлого года. В рамках стратегии развития до 2026 года добыча золота должна вырасти на 70% и удвоиться к 2027 году. Это предполагает стабильные 15-20% роста добычи группы ежегодно в 2024-2027гг".

Ключевой фактор инвестиционной привлекательности акций "Газпром нефти", на взгляд экспертов, - коэффициент дивидендных выплат выше, чем в среднем по отрасли. За 2023 год компания направила на дивиденды 75% от чистой прибыли по МСФО против около 50% у большинства конкурентов. Совокупная дивдоходность за 2023 год составит около 10,7%. "Коэффициент, с высокой вероятностью, останется повышенным в ближайшие годы, так как в крупных выплатах от дочки заинтересован материнский "Газпром", - считают эксперты. - У "Газпром нефти" отношение чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составило 0,2х - это предполагает, что у компании есть финансовые возможности поддерживать высокие выплаты".

"Акции "Роснефти" сейчас торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA, - пишут далее стратеги БКС, - Компания по итогам 2023 года рекомендовала выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, что предполагает 29,01 руб. на акцию (5,3% дивдоходности). На горизонте 12 месяцев ожидаем, что дивдоходность может составить 10-12%. В долгосрочной перспективе актуальным драйвером для Роснефти остается развитие проекта "Восток Ойл".

HeadHunter, в свою очередь, выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы. В I квартале 2024 года выручка HeadHunter прибавила 55% г/г против 63% в 2023 году. На взгляд аналитиков, среднесрочным драйвером роста для акций может стать завершение процесса редомициляции. Переезд в РФ, по оценкам компании, должен произойти в III квартале - в перспективе это позволит возобновить дивидендные выплаты. Высокой дивдоходности ожидать не стоит, считают в БКС, так как HeadHunter - это прежде всего история роста. Однако дополнительные 5-6% дивдоходности могут стать приятным бонусом для акционеров.

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