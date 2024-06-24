SberCIB открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 12,8 руб

SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) с целевой ценой 12,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 31% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

По расчетам SberCIB, выручка компании до 2028 года в среднем будет расти на 5%. При этом в 2024 году она может увеличиться на 9%, а чистая прибыль - на 24%. Все за счет роста объемов перевалки контейнеров и индексации тарифов. В инвестбанке считают, что в следующие четыре года дивдоходность может быть порядка 10-11%.

"Коэффициент EV/EBITDA в этом году почти на 35% ниже среднего за предыдущие пять лет: 3,3х против 5,0х. Поэтому текущая просадка рынка - возможность присмотреться к акциям НМТП", - пишут эксперты.

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