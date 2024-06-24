Цена газа спот на TTF может уйти к $350/тыс. куб. м и ниже в конце лета 2024г - "БКС МИ"

Возможна коррекция спотовой цены газа на площадке TTF в Нидерландах до $350/тыс. кубических метров или даже еще ниже в конце текущего лета на фоне перекупленности газового рынка Европы, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

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