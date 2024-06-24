S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5430-5500п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5430-5500 пунктов в понедельник, ожидается средняя внутридневная волатильность, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 тестирует сильное сопротивление на отметке 5500 пунктов, находящейся вблизи восходящей линии тренда и зоны перекупленности по индикатору RSI. Считаем вероятной краткосрочную коррекцию", - отмечает эксперт в комментарии.

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