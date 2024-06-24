Вероятны колебания рубля в диапазоне 11,7-12,4 руб. за юань на текущей неделе - "БКС МИ"

Вероятны колебания курса рубля в диапазонах 11,7-12,4 руб. за юань и 86-90 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Рубль на текущей неделе может продолжить слабеть после объявления объема ежедневных продаж валюты ЦБ во втором полугодии. Продажи валюты регулятором частично привязаны к объему инвестиций во внутреннюю экономику из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за прошлое полугодие. В 1П24 инвестиционная активность ФНБ была невысокой - во втором полугодии ЦБ РФ будет продавать меньше валюты для поддержки курса рубля. Тем не менее пока экономика адаптируется к новым санкциям, курс валюты останется волатильным", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.