Рубль днем растет в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам июня

Москва. 24 июня. Рубль днем в понедельник укрепляется в паре с китайским юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,92 руб. в 15:00 мск, что на 12,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 1,06 рубля, до 87,69 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 75 копеек, до 93,07 руб./EUR1.

Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил Совет ЕС. Также в Евросоюзе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами России. Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.

Правительство РФ в прошлую пятницу приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами для стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

Приближение периода налоговых выплат продолжит поддерживать рубль на текущей неделе, торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит 87-92 руб./$1, а по паре "евро-рубль" - 95-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Решение правительства о смягчении требований к продаже валютной выручки, несомненно, призвано стабилизировать курс рубля, - отмечает эксперт. - Теперь экспортеры обязаны зачислять на счета в России 60% валютной выручки, а не 80% (как было ранее). Данное обязательство будет действовать до конца апреля 2025 года. В сообщении кабинета министров подчеркивается, что этот шаг сделан "с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности". Приближение периода налоговых выплат продолжает играть на укрепление национальной валюты из-за роста предложения валютной выручки со стороны экспортеров, которые готовятся к платежам в конце июня. Траектория нефтяных котировок, которая в начале недели поддерживала рубль, изменилась, цены пошли на спад, что также может играть против национальной валюты. И, одновременно, в текущей ситуации понизился спрос на валюту со стороны импортеров, которые находятся в поисках новых решений для осуществления трансграничных платежей".

Возможны колебания курса валютной пары "юань-рубль" в диапазоне 11,7-12,5 руб. за юань на торгах в понедельник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В пятницу, по итогам очередной крайне волатильной торговой сессии, курс юаня смог показать умеренный рост, завершив неделю чуть выше 12 рублей и сумев за четверг и пятницу отыграть практически все потери первой половины прошлой недели. Поддержку китайской валюте оказала большая активность покупателей во второй половине пятницы, отчасти, видимо, отражающая реализацию отложенного спроса, - отмечает эксперт в обзоре. - Мы достаточно осторожно оцениваем способность участников рынка существенно поднять курс юаня перед налоговыми выплатами 28 июня - несмотря на снижение норматива реализации валютной выручки экспортерами с 80% до 60%, локальный всплеск предложения юаней перед налогами выглядит вполне вероятным, а вот ожидать существенного повышения спроса пока, по нашему мнению, сложно".

"По нашим оценкам, волатильность на валютном рынке на текущей неделе сохранится повышенной. Рассчитываем, что юань постарается закрепиться в зоне 12-13 рублей, в начале недели будет проторговывать его нижнюю часть. Целевым на понедельник по паре "юань-рубль" видится диапазон 11,7-12,5 рубля", - указывает Локтюхов.

Цены на нефть эталонных марок начали подниматься днем в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,48%, до $85,65 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,51%, до $81,14 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%. Поддержку котировкам оказывают, в частности, геополитические риски на Ближнем Востоке.