"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 101 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Елены Кожуховой.

"Бумаги эмитента в понедельник поддержали новости об отсрочке на неопределенное время ввода запрета ЕС на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах. ЕС также на полгода откладывает внедрение механизма обязательного отслеживания импорта алмазов. В апреле мы подтвердили рекомендацию для акций "АЛРОСА" на уровне "покупать" с целевой ценой 101 рубль, - указывает эксперт. - С технической точки зрения бумаги компании, несмотря на отступление от многомесячных максимумов в мае, остаются в долгосрочном восходящем тренде, актуальном с начала 2023 года. Бумаги удерживаются выше поддержки 68,30 руб, где проходит линия "бычьего" тренда, но для развития роста им понадобится стабилизироваться выше сопротивления 75,50 руб. (район средних полос Боллинджера дневного и недельного графика), лишь после чего можно ожидать закрытия майского дивидендного "гэпа" и движения как минимум к 77,58 руб. Пока же технические сигналы указывают на преобладание "медвежьих" настроений и призывают к осторожности", - пишет эксперт.

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