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Главная / Мнения аналитиков / Акции НОВАТЭКа пока непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
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24 июня 2024 года 15:31
Акции НОВАТЭКа пока непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "21 июня эмитент отправил первую в текущем году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути (СМП). По мнению экспертов, открытие летней навигации по СМП позитивно для "Арктик СПГ 2", так как ледовая обстановка может позволить проводить поставки, используя танкеры неледового класса. Такая возможность (даже с использованием ледокольной поддержки) позитивна для компании, однако "НОВАТЭК" продолжает сталкиваться с трудностями в части обеспечения проекта "Арктик СПГ 2" достаточным количеством газовозов ледового класса ARC7. Ожидается, что из пятнадцати танкеров ледового класса, которые должны быть построены на "Звезде", компания сможет получить лишь один до конца 2024 года и еще один в начале 2025 года, при этом возможные сроки по строительству оставшихся тринадцати пока не известны, - указывают аналитики сервиса. - Учитывая текущую ценовую конъюнктуру на рынке СПГ и отсутствие информации по срокам завершения строительства газовозов на судоверфи, мы считаем, что на текущий момент акции "НОВАТЭКа" не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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