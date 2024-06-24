"Финам" понизил целевую цену акций Anta Sports до HKD95,9

"Финам" понизил целевую цену акций Anta Sports Products Ltd. со HKD115 до HKD95,9, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 23% от текущих уровней.

"Акции Anta Sports с начала года увеличились всего на 2%, хотя к началу мая прибавляли почти 30%, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Коррекция в бумагах, которая длится уже почти 2 месяца, опустила котировки до уровней, предлагающих привлекательный апсайд. Сильные финансовые результаты Anta будут поддерживаться стабильным спросом, который сопровождается пропагандой активного образа жизни в Китае".

Anta Sports - одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации на рынке спортивных товаров. Занимается разработкой, дизайном, производством и продажей товаров для спорта.

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