Рынок акций РФ днем просел ниже 3100п по индексу МосБиржи во главе с бумагами биржи

Москва. 24 июня. Рынок акций РФ днем в понедельник просел на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок и новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (Brent превысила $85,6 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3100 пунктов во главе с бумагами самой биржи (-4,5%).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3099,44 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1110,05 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июня, составляет 87,9595 руб. (+2,54 рубля).

Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил Совет ЕС. Также в Евросоюзе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами России. Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-4,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник мировые фондовые индексы показывают смешанную динамику.

Российский рынок акций в начале недели продолжает снижение на фоне новых антироссийских санкций ЕС. Санкции затронули реэкспорт российского СПГ через порты ЕС в третьи страны. Это в первую очередь затронет "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с долей реэкспорта через ЕС около 10%, отмечает эксперт.

Индекс МосБиржи пытается удержаться выше поддержки 3100 пунктов. Однако в случае закрытия двух торговых дней ниже этого уровня возможно снижение до следующей поддержки 3000 пунктов, полагает Степанов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", отскок индекса МосБиржи от уровня 3000 пунктов на прошлой неделе может говорить о завершении коррекции в краткосрочной перспективе. Помимо привлекательной технической картины, впереди ряд серьезных дивидендных выплат, способных поддержать рынок. Однако негативные фундаментальные факторы все еще остаются в силе: у рынка до сих пор нет консенсуса по ставке ЦБ РФ на заседании 26 июля - такая неопределенность продолжает оказывать давление, полагают эксперты.

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, глобальная техническая картина в нефти Brent выглядит "бычьей". На прошлой неделе котировки смогли пробить "потолок" $84,5 за баррель, что стало сигналом к возможному походу к следующим локальным максимумам - $87,4 и $91 за баррель. Фундаментальная картина также пока складывается в пользу роста, хотя некоторую неопределенность вызывают сообщения с Ближнего Востока.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна скоро завершит интенсивную стадию боевых действий в секторе Газа и перебросит часть сил на север Израиля, к границе с Ливаном. Импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом. При этом поставки из Саудовской Аравии упали до 10-месячного минимума, отмечает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций с утра остается под сдержанным нисходящим давлением из-за очередного пакета санкций ЕС, который затрагивает нефтегазовую, транспортную, IT и банковскую отрасли. Совет директоров "Транснефти" (MOEX: TRNF) в понедельник должен подтвердить обнародованную еще на прошлой неделе рекомендацию по дивидендам за 2023 год в размере 177,2 руб. с доходностью 11,4% - выше средней по рынку. Наступившая неделя в целом в РФ отметится большим числом собраний акционеров по выплатам. Российский рынок не прочь расти, но продолжает испытывать негативное влияние среднесрочных факторов, что предупреждает о сохранении основных понижательных рисков, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3090-3150 пунктов.

"Последний месяц в понедельник российский рынок всегда снижался. Вполне вероятно, что сегодня также будут преобладать продажи. Но несмотря на это, мы склоны считать, что индекс достиг локального минимума, за которым должно последовать восстановление. Активность покупателей может увеличиться по мере закрепления индекса МосБиржи выше 3150 пунктов", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", новые ограничения ЕС впервые нацелены на поставки сжиженного природного газа. Во-первых, они предполагают запрет на заход танкеров с российской нефтью ("теневого флота") в порты ЕС. Во-вторых, будет запрещена перевалка российского СПГ для его реэкспорта из ЕС в другие страны. Глобально для России эти меры не являются неожиданными и не окажут существенных последствий, российский флот уже не заходит в порты ЕС. Что касается перенаправления топлива через порты ЕС в Азию, то с июня по конец октября открыта восточная часть Северного морского пути. С другой стороны, уже действует практика перегрузки СПГ в море, с борта на борт. Тем не менее, новости об очередных санкциях имеют негативный окрас, что останется фактором давления на рынок акций РФ, полагают аналитики.

Тем временем правительство РФ снизило порог обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 80% до 60%. Такое решение принято с целью стабилизировать курс рубля, который значительно укрепился на фоне сокращения импорта из-за сложностей с трансграничными платежами. Смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки говорит о том, что власти находят чрезмерное укрепление рубля неблагоприятным для экономики страны.

"Мы полагаем, что если эта мера не окажется эффективной и рубль продолжит укрепляться, то со стороны властей последуют новые шаги для удержания национальной валюты в равновесном положении. В частности, нельзя исключать, что Банк России может приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ", - полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia снизился на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,5-0,7%), стабилизировались американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,1-0,3%).

Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что члены руководства регулятора признают проблемы, связанные с ослаблением иены до минимумов за 30 лет, но не могут прийти к консенсусу относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики. На этой новости иена опустилась в паре с долларом США примерно на 0,1%, и это стало позитивным фактором для японских экспортеров.

Китайский рынок обновил минимум за четыре месяца на фоне слабых макроэкономических данных и отсутствия масштабных мер господдержки.

Иностранные инвесторы с начала июня вывели из китайских акций 33 млрд юаней ($4,54 млрд), пишет Trading Economics. На этой неделе трейдеры ждут индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и в секторе услуг КНР.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены растут. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в понедельник составила $85,63 за баррель (+0,5% и -0,6% в пятницу), августовская цена WTI - $81,09 за баррель (+0,5% и -0,7% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-4,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-4,1%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,4%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,9%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,7%).

Выросли акции "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+11,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+5,8%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+3,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,2%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 28,18 млрд рублей (из них 3,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,91 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,56 млрд рублей на акции "ТКС Холдинга").