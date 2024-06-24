Заявленный ориентир нового выпуска бондов Металлоинвеста находится вблизи справедливого уровня - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций ХК "Металлоинвест" серии 001Р-08 находится вблизи справедливого уровня, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"ХК "Металлоинвест" 28 июня планирует собрать заявки на облигации серии 001Р-08 объемом 10 млрд руб., - напоминает аналитик Александр Афонин. - Срок обращения - 2,5 года, купонный период - 91 день. Ставка купона - ключевая ставка Банка России плюс спред не более 120 б. п. Начало размещения предварительно назначено на 5 июля. У компании в обращении два выпуска, ставка купона по которым привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Премии по ним установлены в размере 120-130 б. п., при этом торгуются выпуски в районе номинала. С учетом этого мы считаем, что заявленный по новому выпуску ориентир вблизи справедливого уровня, хотя не исключаем, что на фоне высокого спроса он может быть немного снижен".

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