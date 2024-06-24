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24 июня 2024 года 13:24
Заявленный ориентир нового выпуска бондов Металлоинвеста находится вблизи справедливого уровня - инвестбанк "Синара"
Заявленный ориентир нового выпуска облигаций ХК "Металлоинвест" серии 001Р-08 находится вблизи справедливого уровня, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "ХК "Металлоинвест" 28 июня планирует собрать заявки на облигации серии 001Р-08 объемом 10 млрд руб., - напоминает аналитик Александр Афонин. - Срок обращения - 2,5 года, купонный период - 91 день. Ставка купона - ключевая ставка Банка России плюс спред не более 120 б. п. Начало размещения предварительно назначено на 5 июля. У компании в обращении два выпуска, ставка купона по которым привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Премии по ним установлены в размере 120-130 б. п., при этом торгуются выпуски в районе номинала. С учетом этого мы считаем, что заявленный по новому выпуску ориентир вблизи справедливого уровня, хотя не исключаем, что на фоне высокого спроса он может быть немного снижен". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛОИНВЕСТ-БОНДЫ-АНАЛИТИКА
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