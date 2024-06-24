Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на текущей неделе - Freedom Finance Global

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань и 87-91 руб. за доллар на текущей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Правительство РФ смягчило правила обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, которая будет сохраняться до 30 апреля 2025 года, - напоминает эксперт. - Теперь минимальный порог для обязательной продажи экспортёрами иностранной валюты будет сокращён с 80% до 60% полученной валютной выручки. Эта новость для рубля выглядит не слишком благоприятной и уже стала фактором достаточно резкого ослабления рубля к юаню и другим мировым резервным валютам. Однако юань и доллар подорожали за прошлую неделю на 0,3-0,33%, в то время как евро прибавил в стоимости на внебиржевом рынке только 0,05%, и это говорит о невысоком спросе населения и бизнеса на валюту, в противном случае влияние этого решения правительства на обменные курсы валют было бы более значительным. На этой неделе ожидаем юань в диапазоне 12-12,5 руб., а доллар в коридоре 87-91 руб.".

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