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Главная / Мнения аналитиков / Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на текущей неделе - Freedom Finance Global
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24 июня 2024 года 13:01
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на текущей неделе - Freedom Finance Global
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань и 87-91 руб. за доллар на текущей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Правительство РФ смягчило правила обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, которая будет сохраняться до 30 апреля 2025 года, - напоминает эксперт. - Теперь минимальный порог для обязательной продажи экспортёрами иностранной валюты будет сокращён с 80% до 60% полученной валютной выручки. Эта новость для рубля выглядит не слишком благоприятной и уже стала фактором достаточно резкого ослабления рубля к юаню и другим мировым резервным валютам. Однако юань и доллар подорожали за прошлую неделю на 0,3-0,33%, в то время как евро прибавил в стоимости на внебиржевом рынке только 0,05%, и это говорит о невысоком спросе населения и бизнеса на валюту, в противном случае влияние этого решения правительства на обменные курсы валют было бы более значительным. На этой неделе ожидаем юань в диапазоне 12-12,5 руб., а доллар в коридоре 87-91 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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