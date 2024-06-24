Негативные настроения продолжат доминировать на рынке ОФЗ на этой неделе - инвестбанк "Синара"

Негативные настроения продолжат доминировать на рынке госдолга на текущей неделе, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

Ключевыми событиями, по мнению эксперта, традиционно станут аукционы ОФЗ, а также публикация данных по недельной инфляции.

"Доходности ОФЗ по итогам недели выросли в среднем на 60 б. п. до 16,55-16,85% в коротких бумагах и до 15,2-15,8% - в среднесрочных и длинных, - напоминает Афонин. - К росту подтолкнули данные по инфляции: потребительские цены в мае прибавили 8,3% г/г против 7,8% в апреле. Кроме того, было опубликовано резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ, в котором регулятор отметил, что может пойти на ее повышение в случае ускорения инфляции. Индекс государственных облигаций RGBI обновил минимум с марта 2022 года его доходность выросла почти до 16% годовых - максимального за девять лет значения".

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