Возможна повышенная волатильность рынка нефти на текущей неделе - БКС Экспресс

Возможна повышенная волатильность в котировках нефти марки Brent на текущей неделе, при этом фундаментальная картина в целом пока складывается в пользу роста актива, считает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская.

"Фьючерсам на данный актив предстоит перейти с текущего контакта на следующий - с BRNQ2024 на BRNU2024. Разница в их ценах составляет порядка $1. Дата расчета ближнего контракта - 28 июня. 1 июля завершается срок действия соответствующего ему контракта на Московской бирже (BRN4). При склейке котировок в tradingview и других источниках возможно образование "гэпов" на графике, - указывает аналитик в обзоре. - Глобальная техническая картина в активе выглядит "по-бычьи". На прошлой неделе котировки смогли пробить "потолок" на $84,5 за баррель, что может служить сигналом к возможному походу к следующим максимумам - $87,4 и $91 за баррель. Фундаментальная картина также пока складывается в пользу роста актива. Некоторую неопределенность вызывают сообщения с Ближнего Востока".

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