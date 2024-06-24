Рубль утром растет к китайскому юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам июня

Москва. 24 июня. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль укрепляется в рамках подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов в пятницу, 28 июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8074 руб. (-23,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась также на 23,8 коп. ниже уровня действующего официального курса.

По итогам очередной крайне волатильной торговой сессии в пятницу курс юаня смог показать умеренный рост, завершив прошлую неделю чуть выше 12 руб. и сумев за четверг и пятницу отыграть практически все потери первой половины недели, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Мы достаточно осторожно оцениваем способность участников рынка существенно поднять курс юаня перед налоговыми выплатами 28 июня - несмотря на снижение норматива реализации валютной выручки экспортерами с 80% до 60%, локальный всплеск предложения юаней перед налогами выглядит вполне вероятным, а вот ожидать существенного повышения спроса пока, по нашему мнению, сложно. По нашим оценкам, волатильность на валютном рынке на этой неделе сохранится повышенной. Рассчитываем, что юань на этой неделе постарается закрепиться в зоне 12-13 руб., в начале недели будет проторговывать его нижнюю часть. Целевым на сегодня по паре "юань-рубль" с поставкой "завтра" видится диапазон 11,7-12,5 руб.", - подчеркивает эксперт.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в понедельник после подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $85,19 за баррель, что на 0,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,09%, до $80,67.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.