Бумаги Etalon в текущий момент неинтересны для покупок - ПСБ

Бумаги Etalon в текущий момент не являются интересной инвестиционной идеей, предпочтение в секторе стоит отдать акциям ГК "Самолет", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Девелопер рассчитывает завершить процедуру редомициляции с Кипра в Россию в конце III-начале IV кварталов. При этом компания намерена вернуться к вопросу выплаты дивидендов по окончании переезда, когда это будет возможно технически. По дивполитике эмитент ориентируется на выплату 40-0% от чистой прибыли по МСФО один раз в год. При этом по итогам 2023 года Etalon отчитался довольно слабо, закрыв его убытком 3,37 млрд руб. с учетом того, что в прошлом году была очень благоприятная конъюнктура на рынке жилья, - отмечают эксперты в материале. - Такие результаты компания объяснила повышением капиталовложений для региональной экспансии. С учетом более жестких рыночных условий (высокая ключевая ставка, сужение льготных программ с середины года) Etalon может остаться в убытке в текущем году, что отодвинет вопрос выплаты дивидендов. Пока не считаем эмитента интересной инвестиционной идеей. В стройсекторе отдаем предпочтение ГК "Самолет".

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