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24 июня 2024 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу со слабыми и разнонаправленными изменениями, но закрылись в плюсе по итогам недели. Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и корпоративные новости. Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари накануне заявил о наличии признаков ослабления американской экономики, а также выразил мнение, что инфляция в Соединенных Штатах вернется к целевым 2% в течение ближайшего года или двух.

Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемое S&P Global, в июне повысилось до 54,6 с 54,5 пункта месяцем ранее, обновив максимум с апреля 2022 года. В промышленной сфере индикатор увеличился до 51,7 с 51,3 пункта, в секторе услуг - до 55,1 с 54,8 пункта. Тем временем продажи на вторичном рынке жилья в США в мае снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за четыре месяца 4,11 млн домов в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4,1 млн домов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в понедельник на фоне отсутствия важных новостей. В то же время японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,54%. Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что члены руководства регулятора признают проблемы, связанные с ослаблением курса иены до минимумов за 30 лет, но не могут прийти к консенсусу относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опустился на 0,4% и обновил минимум за четыре месяца на фоне слабых макроэкономических данных и отсутствия масштабных мер господдержки. Гонконгский Hang Seng потерял 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,8%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в понедельник после подъема по итогам прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,09 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на 0,6%, до $85,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене на 0,17%, до $80,59. В пятницу контракт подешевел на 0,7%, до $80,73 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%. Одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 июня выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,987 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,675 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,35% (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "ДОМ.РФ-001Р-12R") и составил 103,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,32%, опустившись до 896,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001Р-12R" (-6%), "РЖД-32" (-0,79%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,65%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-28" (+0,96%), "Газпром капитал БО-04 " (+0,58%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - Авто финанс банк (ранее - РН банк) - полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом 10 млрд рублей. Банк установил ставку 1-го купона на уровне 18,2% годовых. Ставки 2-12-го квартальных купонов будут рассчитываться как сумма значения ключевой ставки и спреда 2,2% годовых.

МСП банк завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня за час без премаркетинга. Купоны по займу квартальные и переменные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2,9% годовых. Значение ключевой ставки Банка России будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода. Таким образом, ставка 1-го купона составит 18,9% годовых.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-05 с "не менее 2 млрд рублей" до 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными, продолжительность 1-го купонного периода составит 2 дня; со 2-го по 49-й купоны - ежемесячно. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 300 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена также амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск прошел 21 июня. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Урожай" планирует 26 июня начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 22% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 23,88% годовых. Купоны квартальные.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 45-го купона облигаций серии А25 в размере 17,05% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 года. Ставка текущего купона - 16% годовых. По займу предусмотрена амортизация, начиная с октября 2023 года, в результате объем выпуска в обращении в настоящий момент составляет 4,8 млрд рублей. По выпуску 3 июля предстоит исполнение оферты.

ООО "Иволга структурные продукты" выкупило по оферте 37 тыс. 116 облигаций серии 001-01 по цене 100% от номинала, или 18,6% эмиссии. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 200 млн рублей в апреле 2024 года. Ставки 1-2-го купонов составили 18% годовых. Ставка 4-го купона установлена на уровне 20% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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