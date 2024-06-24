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24 июня 2024 года 09:27

Возможно преобладание "медведей" на рынке акций РФ в начале торгов понедельника - "Цифра брокер"

Возможно преобладание "медвежьих" настроений на российском фондовом рынке в начале торговой сессии понедельника, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Совет ЕС по иностранным делам в понедельник планирует утвердить согласованный 20 июня 14-й пакет антироссийских санкций. Новые ограничения впервые нацелены на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Во-первых, они предполагают запрет на заход танкеров с российской нефтью ("теневого флота") в порты ЕС. Во-вторых, будет запрещена перевалка российского СПГ для его реэкспорта из ЕС в другие страны. Глобально для России эти меры не являются неожиданным и не окажут существенных последствий, российский флот уже не заходит в порты ЕС. Что касается перенаправления топлива через порты ЕС в Азию, то с июня по конец октября открыта восточная часть Северного морского пути. С другой стороны, уже действует практика перегрузки СПГ в море (с борта на борт), - отмечают эксперты. - Тем не менее новости об очередных санкциях, очевидно имеет, негативный окрас, поэтому не исключаем преобладания "медвежьих" настроений на рынке в начале торгов в понедельник".

По мнению аналитиков инвесткомпании, в числе аутсайдеров торгового дня могут оказаться акции "Совкомфлота" и "НОВАТЭКа".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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