Brent торгуется около $85,2 за баррель

Уолл-стрит закрылась без единой динамики по итогам торгов в пятницу. Рынки акций АТР снижаются в начале недели, исключением выступает японский индекс Nikkei. Нефть слабо дешевеет в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу со слабыми и разнонаправленными изменениями, но закрылись в плюсе по итогам недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и составил 39150,33 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,16% - до 5464,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,18% и составил 17689,36 пункта.

За прошлую неделю Dow прибавил 1,5%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq - менее чем 0,1%. S&P 500 и Nasdaq растут уже три недели подряд.

Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемое S&P Global, в июне повысилось до 54,6 с 54,5 пункта месяцем ранее, обновив максимум с апреля 2022 года. В промышленной сфере индикатор увеличился до 51,7 с 51,3 пункта, в секторе услуг - до 55,1 с 54,8 пункта.

Тем временем продажи на вторичном рынке жилья в США в мае снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за четыре месяца 4,11 млн домов в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4,1 млн домов.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари накануне заявил о наличии признаков ослабления американской экономики, а также выразил мнение, что инфляция в Штатах вернется к целевым 2% в течение ближайшего года или двух.

Акции CarMax Inc. (SPB: KMX) подорожали на 0,4%. Компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, сократила чистую прибыль на треть и выручку на 7,5% в первом квартале 2025 финансового года, при этом первый показатель превзошел ожидания аналитиков, а второй не оправдал прогнозов.

Котировки бумаг производителя оружия Smith & Wesson Brands (SPB: SWBI) упали почти на 13%, хотя в минувшем финквартале компания увеличила чистую прибыль вдвое, выручку - на 9,9%.

Цена акций Delta Air Lines (SPB: DAL) опустилась на 0,5%, несмотря на новость о повышении квартальных дивидендов на 50% - до 15 центов на акцию с 10 центов.

Капитализация фармкомпании Sarepta Therapeutics (SPB: SRPT) взлетела на 30% после того, как американский регулятор одобрил расширенное использование препарата компании для лечения больных миодистрофией Дюшенна.

Рыночная стоимость крупных ИТ-компаний снизилась: котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустились на 3,2%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,4%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1,4%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в понедельник на фоне отсутствия важных новостей.

В то же время японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,7%.

Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что члены руководства регулятора признают проблемы, связанные с ослаблением курса иены до минимумов за 30 лет, но не могут прийти к консенсусу относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики.

На этой новости иена опустилась в паре с долларом США примерно на 0,1%, и это стало позитивным фактором для японских экспортеров.

Котировки бумаг NH Foods поднимаются на 5,7%, Chugai Pharmaceutical - на 3,7%, Toyota Motor и Kikkoman Corp. - на 3,2%, Olympus Corp. и Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опустился на 0,4% и обновил минимум за четыре месяца на фоне слабых макроэкономических данных и отсутствия масштабных мер господдержки. Гонконгский Hang Seng потерял 0,7%.

Иностранные инвесторы с начала июня вывели из китайских акций 33 млрд юаней ($4,54 млрд), пишет Trading Economics. На этой неделе трейдеры ждут индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и в секторе услуг КНР.

В Гонконге активное снижение демонстрируют акции Tencent (SPB: 700) (-1,4%) и Meituan (SPB: 3690) (-1,8%).

В Шанхае цена бумаг Seres Group снижается на 1,2%, Foxconn Industrial - на 1,9%, Cosco Shipping - на 1,6%, iSoftStone - на 4,1%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,8%, хотя рыночная стоимость производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics выросла на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшается на 0,8% и 1% соответственно.

Котировки австралийского онлайн-ритейлера товаров класса "люкс" Cettire Ltd. рухнули почти вдвое после того, как компания предупредила о негативном влиянии слабого спроса на предметы роскоши на её прибыль и выручку в текущем фингоду.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в понедельник после подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск составляет $85,17 за баррель, что на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,47 (0,6%), до $85,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также опустились в цене на 7 центов, до $80,66. В пятницу контракт подешевел на $0,56 (0,7%), до $80,73 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

"Эта напряженность возвращает на рынок неопределенность и может спровоцировать рост волатильности цен на нефть", - отметил глава отдела исследований в CFI Джордж Хури.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.