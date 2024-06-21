.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ увеличил волатильность вместе с рублем, индекс МосБиржи падал ниже 3000п и отскочил выше 3100п
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Порог обязательной продажи валютной выручки снижен до 60%
Правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80%...
 
С 2025 года индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить дважды в год
Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих; предусмотрена индексация дважды в год, начиная с 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Как и предусмотрено...
 
"Восточная биржа" может стать альтернативой для торгов ценными бумагами
В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, рассказали "Ведомостям" два собеседника в брокерах и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Ею станет бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 г. называется АО...
 
21 июня 2024 года 20:00

Рынок акций РФ увеличил волатильность вместе с рублем, индекс МосБиржи падал ниже 3000п и отскочил выше 3100п

Рынок акций РФ на неделе увеличил волатильность вместе с рублем, который несколько дней укреплялся из-за падения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и на фоне сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, после чего произошел коррекционный отскок. Индекс МосБиржи из-за укрепления рубля локально падал ниже 3000 пунктов, обновив минимум с декабря, после чего отскочил выше 3100 пунктов.

В период с 17 по 21 июня индекс МосБиржи снизился на 3,2% и составил 3114,35 пункта, индекс РТС потерял 1,9% и достиг 1115,39 пункта на фоне роста августовской нефти Brent до $85,67 за баррель (+3,8%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, на неделе снизился до 87,96 руб./$1 (-1,11 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения на фоне ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии и санкционных новостей от ЕС, откат сдерживался подросшей нефтью (Brent превысила $83 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже 3185 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (-3,1%) и "АЛРОСА" (-3%).

Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении продлить до 23 июня 2025 года санкции в отношении РФ, введенные в июне 2014 года в связи с присоединением к России Крыма и города Севастополя. В ЕС напомнили, что действующие в настоящее время ограничительные меры включают запреты на импорт в Евросоюз продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из Крыма или Севастополя.

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста снизились по сравнению с 6,7% в апреле и не оправдали консенсус-прогноз Trading Economics, который составлял 6%. Вместе с тем, Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле.

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" подешевели в понедельник до 1052,2 рубля (-1,8%), хотя в начале торгов отмечалось ралли бумаг и цена сделок достигала 1392,8 рубля (+29,9%). MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") в конце мая завершила редомициляцию в РФ - компания была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на о.Октябрьский Калининградской области в качестве МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс". Торги ГДР MD Medical Group были остановлены с 25 мая в связи с конвертацией, в июне ГДР компании были заменены на акции МКПАО, торги новыми акциями начались на Мосбирже 17 июня.

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение из-за слабого спроса на ожиданиях дальнейшего монетарного ужесточения ЦБ РФ, сдерживающими факторами выступили улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшая нефть (Brent поднялась до $85 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 3110 пунктов, обновив минимум на закрытие торгов с конца декабря из-за падения официального курса доллара от ЦБ РФ на 2 рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "Северстали" (-15,5%) после отсечки дивидендов компании за предыдущие два квартала (компания выплатит 191,51 рубля за IV квартал 2023 года и 38,3 рубля за I квартал 2024 года).

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg.

По данным Федрезерва США, объем промпроизводства в стране в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены выросли на фоне общего увеличения аппетита к риску и ожиданиях роста спроса на топливо с учетом начавшегося автомобильного сезона.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение из-за ухода игроков от рисковых активов на фоне резкого укрепления рубля и на ожиданиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, сдерживающим "медведей" фактором выступила выросшая нефть (Brent превысила $85,3 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3030 пунктов, обновив минимум с середины декабря 2023 года, а индекс РТС превысил 1150 пунктов за счет укрепления рубля; в лидерах снижения выступили расписки Ozon (-7%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-6,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июня, составил 82,6282 руб. (-4,407 рубля).

Банк России в среду повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период, чем прогнозировалось в апреле. Впервые этот сигнал прозвучал по итогам заседания совета директоров Банка России в июне, когда ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании (26 июля).

Локальное резкое укрепление рубля стало следствием перекоса спроса и предложения на рынке: спрос импортеров на валюту мог резко просесть из-за усугубления сложностей с оплатой поставок, валюта же от экспорта продолжает поступать в прежнем объеме.

В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства. На нефтяном рынке вечером в среду цены стабилизировались вблизи максимумов за семь недель на фоне опасений в отношении ее поставок из-за напряженности в Красном море.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций на фоне ослабления рубля и дорожающей нефти (Brent поднялась до $85,4 за баррель). Индекс МосБиржи после падения днем ниже 3000 пунктов отскочил вверх и к закрытию превысил 3120 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (+8,2%), "Эн+ груп" (+7,3%) и "ФосАгро" (+7%). Оборот торгов акциями на бирже превысил 178 млрд рублей - максимум с февраля 2022 года.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составил 85,4176 руб. (+2,79 рубля).

В четверг стало известно, что послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ, который затронет в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Пакет будет опубликован и вступит в силу 24 июня.

Подросли акции ПАО "Южуралзолото" (+4,1%, до 0,8927 рубля) на фоне известий, что компания разместит акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего уставного капитала. Как сообщила компания, цена размещения будет установлена после формирования книги заявок в течение 20-24 июня, но составит не более 0,84 рубля за акцию. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию и пойдут на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели.

Упали после отсечки дивидендов за I квартал акции ПАО "МД Медикал груп" (-12,6%, до 843,6 рубля; выплаты - 141 рубль на акцию).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, на пять лет - 3,95%. Банк Англии также сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам июньского заседания.

Поддержку нефти оказалась статистика Минэнерго США о сокращении неделей ранее запасов нефти и нефтепродуктов.

В пятницу утром рынок акций РФ исчерпал восходящий импульс предыдущего дня, игроки выборочно фиксировали прибыль на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и санкционных новостей. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 3115 пунктов после локального снижения днем ниже 3100 пунктов; лидерами роста выступили бумаги "Ростелекома" (+2,7%), аутсайдерами - "префы" "Транснефти" (-2,5%).

Япония расширяет санкционные списки в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил МИД Японии. В списке российских компаний значится, в частности, ПАО "АЛРОСА" (акции просели на 1%).

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров сообщил журналистам, что Сбер в дальнейшем рассчитывает на рост прибыли, что позитивно скажется и на дивидендных выплатах. Акционеры Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы") на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Тем временем, правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами для стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%, сообщила пресс-служба правительства.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

В период 17-21 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции "Северстали" (-14%), ПАО "Россети Урал" (-12%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-10%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+10%), Московского кредитного банка (+6%), "Мосэнерго" (+4%).

Рынок акций РФ в последнюю неделю июня может сохранить повышенную волатильность, реагируя на динамику валютного курса доллара, корпоративные события и санкционные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3000-3200 пунктов, для индекса РТС - 1090-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июня 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 3115п по индексу МосБиржи, неделю также завершил снижением
Москва. 21 июня. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется в районе $85,7 за баррель) и санкционных новостей. Индекс МосБиржи просел ниже 3115 пунктов, а индекс РТС упал к 1115 пунктам из-за роста официального курса доллара на 2,5 рубля; лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-2,5%) и выросли бумаги "Ростелекома" (+2,7%).    читать дальше
.
21 июня 2024 года 19:40
Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после существенного роста в первые дни недели
Москва. 21 июня. Рубль слегка подешевел в паре с китайским юанем по итогам торгов в пятницу, курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,0455 руб., что на 9,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в первой половине дня юань рос до 12,385 руб. впервые с 13 июня.    читать дальше
.
21 июня 2024 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с целью $264
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с целевой ценой $264, что соответствует потенциалу роста на 4,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Стоимость iShares Semiconductor ETF продолжила рост благодаря оптимизму инвесторов в...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 19:02
Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне снизившихся в цене UST
Москва. 21 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне снизившихся в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней слегка сузились.    читать дальше
.
21 июня 2024 года 18:21
Нефть Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $85-88/барр. на следующей неделе - ПСБ
Нефть Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $85-88/барр. на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть Brent восстанавливаются, за неделю рост составил почти 3%, - констатируют эксперты. - Ближайший фьючерс закрепляется выше $85/барр. и имеет шансы на...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 17:17
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5410-5510п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5410-5510 пунктов в течение торговой сессии пятницы, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "В ходе предстоящей сессии возможны всплески волатильности в связи с эффектом triple witching, когда в один день проходит...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 16:27
Вероятно ослабление рубля до 88-90 руб./$1 - "Газпромбанк Инвестиции"
Вероятно ослабление рубля до 88-90 руб./$1 после смягчения требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "После резкого укрепления рубля Правительство смягчило требования по обязательной продаже валютной...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:39
"БКС МИ" подтверждает идею "Лонг в акциях Сбербанка"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка", открытую 1 августа 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков. "Подтверждаем идею "Лонг Сбер" с горизонтом до начала августа и целевой доходностью в размере 10%. Идея уже показала доходность на уровне 13% с...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:03
Возможно обновление индексами Мосбиржи и РТС июньских минимумов на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно обновление индексами Мосбиржи и РТС июньских минимумов (2996 и 1072 пункта соответственно) на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Баланс рисков на российском фондовом рынке при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 3220 и 1185...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 14:33
Котировки "префов" Транснефти вряд ли опустятся ниже 1500 руб. - Альфа-банк
Котировки привилегированных акций "Транснефти" вряд ли опустятся ниже 1500 руб. за бумагу, полагает аналитик Альфа-банка Никита Блохин. "Выплата дивидендов компанией "Транснефть" за 2023 год может составить 128,5 млрд руб. - соответствующую директиву подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, -...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 14:01
Индекс Мосбиржи, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне 3000-3300п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 пунктов в краткосрочной перспективе, прежде чем возобновится полноценный рост к отметке 3650 пунктов, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Основной фактор, который в ближайшее время будет давить...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 228,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 228,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 169,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 13:01
Совкомбанк прогнозирует средний курс рубля на уровне 13 руб. за юань и 95 руб./$1 на III и IV кв. 2024г
Совкомбанк прогнозирует средний курс рубля на уровне 13 руб. за юань, 95 руб./$1 и 102 руб./EUR1 на третий и четвертый кварталы текущего года, сообщается в материале главного аналитика Михаила Васильева. Основную поддержку рублю, указывает эксперт, по-прежнему оказывает профицит внешней торговли...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 12:31
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Транснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Рональда Смита. "Правительство одобрило выплату "Транснефтью" дивидендов за 2023 год в размере 128, 5 млрд руб. С одной стороны, сам факт выплаты дивидендов эмитентом...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 11:55
Доходности ОФЗ могут продолжить рост в ближайшее время - SberCIB
Доходности рублевых гособлигаций могут продолжить расти в ближайшее время, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Доходности поднялись еще на 14 базисных пунктов в четверг из-за того, что недельная инфляция ускорилась. Центробанк сообщил о том, что в июне растут инфляционные ожидания...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.