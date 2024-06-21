Рынок акций РФ увеличил волатильность вместе с рублем, индекс МосБиржи падал ниже 3000п и отскочил выше 3100п

Рынок акций РФ на неделе увеличил волатильность вместе с рублем, который несколько дней укреплялся из-за падения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и на фоне сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, после чего произошел коррекционный отскок. Индекс МосБиржи из-за укрепления рубля локально падал ниже 3000 пунктов, обновив минимум с декабря, после чего отскочил выше 3100 пунктов.

В период с 17 по 21 июня индекс МосБиржи снизился на 3,2% и составил 3114,35 пункта, индекс РТС потерял 1,9% и достиг 1115,39 пункта на фоне роста августовской нефти Brent до $85,67 за баррель (+3,8%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, на неделе снизился до 87,96 руб./$1 (-1,11 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения на фоне ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии и санкционных новостей от ЕС, откат сдерживался подросшей нефтью (Brent превысила $83 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже 3185 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (-3,1%) и "АЛРОСА" (-3%).

Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении продлить до 23 июня 2025 года санкции в отношении РФ, введенные в июне 2014 года в связи с присоединением к России Крыма и города Севастополя. В ЕС напомнили, что действующие в настоящее время ограничительные меры включают запреты на импорт в Евросоюз продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из Крыма или Севастополя.

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста снизились по сравнению с 6,7% в апреле и не оправдали консенсус-прогноз Trading Economics, который составлял 6%. Вместе с тем, Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле.

Акции МКПАО "МД Медикал Груп" подешевели в понедельник до 1052,2 рубля (-1,8%), хотя в начале торгов отмечалось ралли бумаг и цена сделок достигала 1392,8 рубля (+29,9%). MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") в конце мая завершила редомициляцию в РФ - компания была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на о.Октябрьский Калининградской области в качестве МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс". Торги ГДР MD Medical Group были остановлены с 25 мая в связи с конвертацией, в июне ГДР компании были заменены на акции МКПАО, торги новыми акциями начались на Мосбирже 17 июня.

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение из-за слабого спроса на ожиданиях дальнейшего монетарного ужесточения ЦБ РФ, сдерживающими факторами выступили улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшая нефть (Brent поднялась до $85 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 3110 пунктов, обновив минимум на закрытие торгов с конца декабря из-за падения официального курса доллара от ЦБ РФ на 2 рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "Северстали" (-15,5%) после отсечки дивидендов компании за предыдущие два квартала (компания выплатит 191,51 рубля за IV квартал 2023 года и 38,3 рубля за I квартал 2024 года).

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg.

По данным Федрезерва США, объем промпроизводства в стране в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены выросли на фоне общего увеличения аппетита к риску и ожиданиях роста спроса на топливо с учетом начавшегося автомобильного сезона.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение из-за ухода игроков от рисковых активов на фоне резкого укрепления рубля и на ожиданиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, сдерживающим "медведей" фактором выступила выросшая нефть (Brent превысила $85,3 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3030 пунктов, обновив минимум с середины декабря 2023 года, а индекс РТС превысил 1150 пунктов за счет укрепления рубля; в лидерах снижения выступили расписки Ozon (-7%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-6,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июня, составил 82,6282 руб. (-4,407 рубля).

Банк России в среду повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период, чем прогнозировалось в апреле. Впервые этот сигнал прозвучал по итогам заседания совета директоров Банка России в июне, когда ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании (26 июля).

Локальное резкое укрепление рубля стало следствием перекоса спроса и предложения на рынке: спрос импортеров на валюту мог резко просесть из-за усугубления сложностей с оплатой поставок, валюта же от экспорта продолжает поступать в прежнем объеме.

В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства. На нефтяном рынке вечером в среду цены стабилизировались вблизи максимумов за семь недель на фоне опасений в отношении ее поставок из-за напряженности в Красном море.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций на фоне ослабления рубля и дорожающей нефти (Brent поднялась до $85,4 за баррель). Индекс МосБиржи после падения днем ниже 3000 пунктов отскочил вверх и к закрытию превысил 3120 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (+8,2%), "Эн+ груп" (+7,3%) и "ФосАгро" (+7%). Оборот торгов акциями на бирже превысил 178 млрд рублей - максимум с февраля 2022 года.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составил 85,4176 руб. (+2,79 рубля).

В четверг стало известно, что послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ, который затронет в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Пакет будет опубликован и вступит в силу 24 июня.

Подросли акции ПАО "Южуралзолото" (+4,1%, до 0,8927 рубля) на фоне известий, что компания разместит акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего уставного капитала. Как сообщила компания, цена размещения будет установлена после формирования книги заявок в течение 20-24 июня, но составит не более 0,84 рубля за акцию. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию и пойдут на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели.

Упали после отсечки дивидендов за I квартал акции ПАО "МД Медикал груп" (-12,6%, до 843,6 рубля; выплаты - 141 рубль на акцию).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, на пять лет - 3,95%. Банк Англии также сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам июньского заседания.

Поддержку нефти оказалась статистика Минэнерго США о сокращении неделей ранее запасов нефти и нефтепродуктов.

В пятницу утром рынок акций РФ исчерпал восходящий импульс предыдущего дня, игроки выборочно фиксировали прибыль на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и санкционных новостей. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 3115 пунктов после локального снижения днем ниже 3100 пунктов; лидерами роста выступили бумаги "Ростелекома" (+2,7%), аутсайдерами - "префы" "Транснефти" (-2,5%).

Япония расширяет санкционные списки в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил МИД Японии. В списке российских компаний значится, в частности, ПАО "АЛРОСА" (акции просели на 1%).

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров сообщил журналистам, что Сбер в дальнейшем рассчитывает на рост прибыли, что позитивно скажется и на дивидендных выплатах. Акционеры Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы") на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Тем временем, правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами для стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%, сообщила пресс-служба правительства.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

В период 17-21 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции "Северстали" (-14%), ПАО "Россети Урал" (-12%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-10%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+10%), Московского кредитного банка (+6%), "Мосэнерго" (+4%).

Рынок акций РФ в последнюю неделю июня может сохранить повышенную волатильность, реагируя на динамику валютного курса доллара, корпоративные события и санкционные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3000-3200 пунктов, для индекса РТС - 1090-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".