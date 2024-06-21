Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 3115п по индексу МосБиржи, неделю также завершил снижением

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется в районе $85,7 за баррель) и санкционных новостей. Индекс МосБиржи просел ниже 3115 пунктов, а индекс РТС упал к 1115 пунктам из-за роста официального курса доллара на 2,5 рубля; лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-2,5%) и выросли бумаги "Ростелекома" (+2,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3114,35 пункта (-0,3%, минимум сессии - 3096,63 пункта), индекс РТС упал до 1115,39 пункта (-3,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июня, составил 87,9595 руб. (+2,54 рубля).

За неделю индекс МосБиржи упал на 3,2%, индекс РТС - на 1,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 1,11 рубля.

Япония расширяет санкционные списки в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил в пятницу МИД Японии. В списке российских компаний значится, в частности, ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

Тем временем правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами для стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%, сообщила пресс-служба правительства.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

"Префы" "Транснефти" снизились до 1556,5 рубля (-2,5%).

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал директиву Минфину, Минэнерго и Росимуществу, в которой предусмотрена выплата "Транснефтью" дивидендов за 2023 год в общем размере 128 млрд 458 млн 357 тыс. 960 рублей. Таким образом, дивиденд на одну акцию составит 177,2 рубля.

Также подешевели в пятницу акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+2,7% и +2% "префы"), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) рассчитывает на рост прибыли, что позитивно скажется и на дивидендных выплатах, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров. Он также отметил, что Сбербанк готов к росту налоговой нагрузки из-за принимаемых сейчас изменений, не ждет их существенного влияния на достаточность капитала.

Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ завершил неделю разнонаправленной динамикой, индекс МосБиржи смог удержаться выше 3100 пунктов. Слабость рубля и ценовой позитив в нефти поддержали рыночный сантимент, в то время как "фактор пятницы" и активность санкционного фона сдерживали восстановление котировок.

Внешние настроения оставались слабыми, снизились индексы в КНР и Европе, в США наблюдается стагнация. Предварительные июньские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг в еврозоне вышли слабее ожиданий, соответствующие показатели в США, напротив, оказались сильнее прогнозов. На старте будущей недели инвесторы могут обратить внимание на оценку текущей ситуации и индекс делового климата IFO в Германии за июнь. Важных корпоративных событий в понедельник не ожидается, напомнил эксперт.

С технической точки зрения, ближайшей важной целью по индексу МосБиржи должна стать отметка 3200 пунктов. При сопутствующей конъюнктуре он может продвинуться к ней на будущей неделе. Прогноз на 24 июня по индексу МосБиржи - 3085-3185 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ на уходящей неделе снизился по индексу МосБиржи, снижение сохраняется вторую неделю подряд.

Динамику на российском рынке акций определяли жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также укрепление рубля, которое, вероятно, носит кратковременный характер. Недавние западные санкции, коснувшиеся НКЦ и НРД, затруднили торги в долларах и евро, что спровоцировало резкое снижение спроса на эту валюту.

На этой неделе вышли данные по инфляции производителей в России. В мае индекс цен производителей снизился до 16,2% г/г, месяцем ранее показатель был на отметке 18,4% г/г. Инфляция хоть и начала замедляться, но остается на повышенном уровне, что дает основание Банку России удерживать ключевую процентную ставку на относительно высоком уровне. Более того, ЦБ РФ может даже повысить ее уже на ближайшем заседании 26 июля.

Цены на нефть Brent на неделе превысили $85 за баррель. Фундаментально котировки поддерживают политика ОПЕК+, постепенный рост спроса со стороны КНР, а также оптимизм от возможного снижения базовой процентной ставки в США. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке остается в фокусе внимания инвесторов и играет не последнюю роль в удержании цен на нефть на относительно высоких уровнях, отмечает эксперт.

Причины повышенной волатильности рубля вызваны сложностями в расчетах с иностранными контрагентами, что сокращает спрос на валюту со стороны импортеров при одновременном ее притоке в страну на фоне возможной репатриации капитала, а также продажи части валютной выручки в рамках указа президента рядом российских экспортеров. На следующей неделе на валютном рынке с высокой вероятностью может сохраниться повышенная волатильность на фоне адаптации к санкциям. Кроме того, рубль может укрепиться из-за приближения налогового периода, курс доллара будет двигаться в коридоре 85-90 руб./$1. Ожидается, что ситуация с расчетами за импорт может улучшиться к осени, полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на уходящей неделе индексы МосБиржи и РТС сохраняли повышенную волатильность, а рублевый индикатор обновил минимум с декабря 2023 года (2996 пунктов), после чего отскочил выше 3100 пунктов.

Рынок продолжил адаптироваться к новым санкционным условиям и отсутствию биржевых торгов долларом и евро. Падение доллара против рубля в течение недели вызвало сильные продажи в "префах" "Сургутнефтегаза" ввиду долларовых накоплений компании. Тем не менее, дивидендная доходность "префов" превысила 19%, став более привлекательной, чем безрисковые инструменты, с учетом текущей ключевой ставки ЦБ РФ в 16%. В конце недели рынок получил новости и о размере дивидендов "Транснефти", которые должны составить 177,2 руб. на бумагу с доходностью 11,5%. Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2023 год в размере 33,3 руб. на бумагу (доходность 10,6%), а глава кредитора Герман Греф пообещал увеличить уровень выплат по итогам текущего года.

Акции "Совкомфлота" (122,73 рубля) в пятницу скорректировались вверх, несмотря на риски введения санкций против компании и ее судов в рамках 14-го пакета ограничений со стороны ЕС. Совет директоров "Совкомфлота" ранее рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. с доходностью 9,2%. Собрание акционеров по выплатам пройдет на следующей неделе, отметила аналитик.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились в режиме сдержанной нисходящей коррекции, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения. Индексы МосБиржи и РТС в течение дня вновь показали резкие колебания, но рублевый индикатор смог остаться выше 3100 пунктов с потенциалом развития восходящей коррекции как минимум в район 3190 пунктов. Следующая неделя начнется для российского рынка с публикации и вступления в силу 14-го пакета санкций ЕС, который затронет нефтегазовую, банковскую, транспортную и IT-отрасли - неприятный, но вряд ли определяющий для настроений фактор. Фундаментальная картина в РФ на данный момент в целом все еще предупреждает о сохранении понижательных рисков, что, впрочем, не отменяет более уверенной динамики отдельных акций, полагает Кожухова.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что пока нет полной уверенности в завершении нисходящей коррекции рынка акций. По-прежнему малорисковые вложения типа депозитов и высоконадежных облигаций выглядят очень заманчиво и будут оттягивать на себя значительную часть нового инвестиционного капитала. Поэтому не исключены попытки рынка повторить тест отметки 3000 пунктов, а в случае успеха - уйти в район 2700 пунктов, считает эксперт.

Тем временем сохраняется высокая волатильность в рубле, и нельзя исключать очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, вполне вероятен сценарий восстановления рынка вплоть до заседания Банка России в июле. О дальнейшей динамике российского рынка можно будет точнее сказать после итогов заседания.

Из отдельных бумаг аналитик обратил внимание на упавшие "префы" "Транснефти", которые достигли минимума с середины января на дивидендных новостях. Правительство России распорядилось предусмотреть выплату дивидендов компанией по итогам работы в 2023 году в размере 128,458 млрд руб. Это эквивалентно выплатам 177,2 руб. на акцию, что заметно ниже ожиданий рынка, отмечает Головинов.

Как отмечает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин, согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса" перед публикацией финрезультатов "Транснефти" в начале мая, участники рынка ожидали дивиденды группы на уровне 185,4 руб./"преф", однако за последний месяц прогнозы сместились в область 190-200 руб. на акцию. В случае, если компания утвердит рекомендованный правительством уровень дивидендных выплат, доходность привилегированных акций составит 11,1% в ценах закрытия торгов четверга, что на 4,4% ниже ожиданий рынка. В результате "префы" "Траснефти" в конце недели отреагировали снижением цен.

Вряд ли котировки "префов" опустятся ниже психологической отметки 1500 руб. за штуку, поскольку снижение дивидендной доходности предполагает равновесную цену на уровне 1525 руб. за акцию, считает Блохин.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 потеряли 0,5-0,6%) и стагнируют США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены стабилизировались после роста накануне на данных о снижении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,67 за баррель (-0,05% и +0,8% накануне), августовская цена WTI - $81,2 за баррель (-0,1% и +0,7% в четверг).

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 4%.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-4,5%), акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3,9%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-3,9%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-3,6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,6%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,5%), акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,5%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+4,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,7%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,32 млрд рублей (из них 8,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,91 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,8 млрд рублей на акции "Газпрома").