.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после существенного роста в первые дни недели
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Порог обязательной продажи валютной выручки снижен до 60%
Правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80%...
 
С 2025 года индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить дважды в год
Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих; предусмотрена индексация дважды в год, начиная с 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Как и предусмотрено...
 
"Восточная биржа" может стать альтернативой для торгов ценными бумагами
В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, рассказали "Ведомостям" два собеседника в брокерах и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Ею станет бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 г. называется АО...
 
21 июня 2024 года 19:40

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после существенного роста в первые дни недели

Москва. 21 июня. Рубль слегка подешевел в паре с китайским юанем по итогам торгов в пятницу, курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,0455 руб., что на 9,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в первой половине дня юань рос до 12,385 руб. впервые с 13 июня.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,5419 рубля, до 87,9595 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,8063 рубля, до 94,2606 руб./EUR1.

Смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит для компаний проведение платежей, считает Банк России. "Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта. Вместе с тем смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Правительство РФ в пятницу объявило о решении смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%.

Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, отметила пресс-служба правительства.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле после непростого обсуждения - так, против обязательной продажи традиционно выступал Банк России - мера была продлена, причем не до конца года, как изначально предполагалось, а сразу на год, до 30 апреля 2025 года.

Часть требований при продлении была смягчена (например, с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами), при этом основные пороги - зачисление не менее 80% выручки и продажа не менее 90% от этого объема - тогда власти менять не стали.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

"На текущей неделе на российском валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность, обусловленная новыми ограничениям, которые коснулись Мосбиржи и ее структур (НКЦ и НРД). Текущая ситуация очень похожа на ту, что наблюдалась в 2022 году. Причины повышенной волатильности рубля аналогичные, в том числе сложности в расчетах с иностранными контрагентами, соответственно, снижение спроса на валюту со стороны импортеров при одновременном ее притоке в страну на фоне возможной репатриации капитала, а также продажи части валютной выручки в рамках указа президента рядом российских экспортеров. На следующей неделе на валютном рынке с высокой вероятностью может сохраниться повышенная волатильность на фоне адаптации к санкциям. Кроме того, скорее всего, рубль может дополнительно укрепиться из-за приближения налогового периода. В связи с этим на следующей неделе курс юаня может находиться в диапазоне 11,5-12,2 руб., курс доллара - в коридоре 85-90 руб. Ожидаем, что ситуация с расчетами за импорт может улучшиться к осени. Ослаблению рубля также должно способствовать смягчение условий указа об обязательном возврате и продаже валютной выручки. В результате к концу года курс доллара составит 93 руб., юаня - 12,8 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Рубль после негативного старта и неудачной попытки восстановления ускорил нисходящую динамику в паре с юанем. В результате китайская валюта отыграла все потери: пара CNY/RUB вернулась к уровням до введения санкций США против Мосбиржи и НКЦ, из-за которых были приостановлены торги долларом и евро. Котировки приближались к 12,4 руб., после чего в рамках коррекции произошла заметная просадка. В результате у нас юань к доллару стал стоить на 2% дороже, чем на мировом рынке (пара USD/CNH), хотя в предыдущие дни был на 3% дешевле американской валюты в сравнении с их международными котировками. Нормализации ситуации на валютном рынке способствовало решение правительства РФ снизить с 80% до 60% долю валютной выручки экспортеров, обязательной к продаже. Это уменьшит предложение иностранной валюты, в том числе на бирже, избыток которого давил на ее курс в условиях пострадавшего от санкций и геополитики импорта", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть возобновили небольшое снижение вечером в пятницу.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,19%, до $85,54 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,27%, до $81,07 за баррель.

Тем не менее, обе марки завершают ростом вторую неделю подряд.

Как сообщалось, Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане. В среду лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть израильской территории.

Между тем в четверг стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, бензина - на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 июня уменьшилась на 4 базисных пункта, до 15,33% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась на 2 базисных пункта, до 15,94% годовых, срочная версия на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев понизилась относительно четверга также на 1 базисный пункт, до 16,33% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июня 2024 года 20:00
Рынок акций РФ увеличил волатильность вместе с рублем, индекс МосБиржи падал ниже 3000п и отскочил выше 3100п
Рынок акций РФ на неделе увеличил волатильность вместе с рублем, который несколько дней укреплялся из-за падения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и на фоне сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, после чего произошел коррекционный отскок. Индекс МосБиржи из-за укрепления рубля локально падал ниже 3000 пунктов, обновив минимум с декабря, после чего отскочил выше 3100 пунктов.    читать дальше
.
21 июня 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 3115п по индексу МосБиржи, неделю также завершил снижением
Москва. 21 июня. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется в районе $85,7 за баррель) и санкционных новостей. Индекс МосБиржи просел ниже 3115 пунктов, а индекс РТС упал к 1115 пунктам из-за роста официального курса доллара на 2,5 рубля; лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-2,5%) и выросли бумаги "Ростелекома" (+2,7%).    читать дальше
.
21 июня 2024 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с целью $264
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с целевой ценой $264, что соответствует потенциалу роста на 4,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Стоимость iShares Semiconductor ETF продолжила рост благодаря оптимизму инвесторов в...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 19:02
Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне снизившихся в цене UST
Москва. 21 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне снизившихся в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней слегка сузились.    читать дальше
.
21 июня 2024 года 18:21
Нефть Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $85-88/барр. на следующей неделе - ПСБ
Нефть Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $85-88/барр. на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть Brent восстанавливаются, за неделю рост составил почти 3%, - констатируют эксперты. - Ближайший фьючерс закрепляется выше $85/барр. и имеет шансы на...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 17:17
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5410-5510п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5410-5510 пунктов в течение торговой сессии пятницы, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "В ходе предстоящей сессии возможны всплески волатильности в связи с эффектом triple witching, когда в один день проходит...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 16:27
Вероятно ослабление рубля до 88-90 руб./$1 - "Газпромбанк Инвестиции"
Вероятно ослабление рубля до 88-90 руб./$1 после смягчения требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "После резкого укрепления рубля Правительство смягчило требования по обязательной продаже валютной...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:39
"БКС МИ" подтверждает идею "Лонг в акциях Сбербанка"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка", открытую 1 августа 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков. "Подтверждаем идею "Лонг Сбер" с горизонтом до начала августа и целевой доходностью в размере 10%. Идея уже показала доходность на уровне 13% с...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:03
Возможно обновление индексами Мосбиржи и РТС июньских минимумов на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно обновление индексами Мосбиржи и РТС июньских минимумов (2996 и 1072 пункта соответственно) на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Баланс рисков на российском фондовом рынке при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 3220 и 1185...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 14:33
Котировки "префов" Транснефти вряд ли опустятся ниже 1500 руб. - Альфа-банк
Котировки привилегированных акций "Транснефти" вряд ли опустятся ниже 1500 руб. за бумагу, полагает аналитик Альфа-банка Никита Блохин. "Выплата дивидендов компанией "Транснефть" за 2023 год может составить 128,5 млрд руб. - соответствующую директиву подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, -...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 14:01
Индекс Мосбиржи, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне 3000-3300п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 пунктов в краткосрочной перспективе, прежде чем возобновится полноценный рост к отметке 3650 пунктов, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Основной фактор, который в ближайшее время будет давить...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 228,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 228,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 169,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 13:01
Совкомбанк прогнозирует средний курс рубля на уровне 13 руб. за юань и 95 руб./$1 на III и IV кв. 2024г
Совкомбанк прогнозирует средний курс рубля на уровне 13 руб. за юань, 95 руб./$1 и 102 руб./EUR1 на третий и четвертый кварталы текущего года, сообщается в материале главного аналитика Михаила Васильева. Основную поддержку рублю, указывает эксперт, по-прежнему оказывает профицит внешней торговли...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 12:31
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Транснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Рональда Смита. "Правительство одобрило выплату "Транснефтью" дивидендов за 2023 год в размере 128, 5 млрд руб. С одной стороны, сам факт выплаты дивидендов эмитентом...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 11:55
Доходности ОФЗ могут продолжить рост в ближайшее время - SberCIB
Доходности рублевых гособлигаций могут продолжить расти в ближайшее время, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Доходности поднялись еще на 14 базисных пунктов в четверг из-за того, что недельная инфляция ускорилась. Центробанк сообщил о том, что в июне растут инфляционные ожидания...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.