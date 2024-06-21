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21 июня 2024 года 19:02

Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне снизившихся в цене UST

Москва. 21 июня. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне снизившихся в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней слегка сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая как новые заявления представителей Федрезерва США, так и новую порцию опубликованной макроэкономической статистики.

Федеральная резервная система (ФРС) может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных. Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных, добавил он. Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам июньского заседания. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в июне до минус 6 пунктов с минус 15,6 пункта в мае. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 9 пунктов.

Котировки отечественных евробондов во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне небольшого восстановительного роста цен американских казначейских обязательств. Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось об отсутствии изменения показателя.

В свою очередь, объем промышленного производства в Соединенных Штатах в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%. В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.

Однако ценовой отскок в секторе базовых активов был краткосрочным, и после праздничного дня в США (19 июня) снижение котировок US Treasuries в четверг возобновилось, в то время как рынок отечественных евробондов вновь не демонстрировал ярко выраженной динамики. Доходность 10-летних US Treasuries повысилась в ходе торгов на 3,6 базисного пункта, составив 4,259% годовых. Показатель для 2-летних бумаг вырос на 2,2 базисного пункта, до 4,737% годовых, 30-летних облигаций - на 4,1 базисного пункта, до 4,397% годовых.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 5 тыс., до 238 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых заявок составило 243 тыс., а не 242 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 235 тыс. Кроме того, число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 июня, увеличилось на 15 тыс. и составило максимальные с января 1,828 млн.

Данные министерства торговли страны, обнародованные в четверг, показали неожиданное снижение количества новостроек в Соединенных Штатах в прошлом месяце. Число домов, строительство которых было начато в мае, сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,277 млн в пересчете на годовые темпы. В апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за показателями рынка труда при принятии решений о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Участники рынка сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 64%, по данным CME FedWatch.

В последний день недели ситуация на рынке базовых активов стабилизировалась и колебания котировок были уже незначительными; аналогичная "безыдейная" ценовая динамика сохранилась и в секторе отечественных еврооблигаций.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,02%, до 70,63% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 8,97% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене за пять дней на 0,04% - до 70,35% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 8,78% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 0,14% - до 57,86% от номинала (его доходность опустилась на 40 базисных пунктов и составила 9,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,08%, подешевев до 79,5% от номинала (их доходность увеличилась на 21 базисный пункт - до 16,45% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за неделю на 0,03%, подорожав до 74,52% от номинала (доходность упала на 90 базисных пунктов, составив 14,16% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,05%, до 69,15% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 13,01% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 0,32% - до 66,89% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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