"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с целью $264

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с целевой ценой $264, что соответствует потенциалу роста на 4,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Стоимость iShares Semiconductor ETF продолжила рост благодаря оптимизму инвесторов в отношении будущего ИИ-технологий, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - На наш взгляд, текущая стоимость биржевого фонда довольно справедливо отражает ситуацию на полупроводниковом рынке. Отрасль в целом продолжает восстановление после спада в 2023 году и по итогам года может продемонстрировать двузначные темпы роста. С другой стороны, в акциях полупроводниковых компаний сохраняются значительные риски, связанные как с геополитикой и макроэкономикой, так и с ужесточением конкуренции".

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска.

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