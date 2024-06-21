Нефть Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $85-88/барр. на следующей неделе - ПСБ

Нефть Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $85-88/барр. на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent восстанавливаются, за неделю рост составил почти 3%, - констатируют эксперты. - Ближайший фьючерс закрепляется выше $85/барр. и имеет шансы на дальнейший рост ввиду как сокращения большого объема накопленных коротких позиций на бирже ICE, так и на фоне высокой потребительской активности в автомобильный сезон и увеличения спроса со стороны транспортного сектора и кондиционирования. Так, данные от Минэнерго США показали снижение за неделю запасов сырой нефти на 2,55 млн барр., бензинов - на 2,3 млн барр., дистиллятов - на 1,73 млн барр. В случае появления позитивных сигналов от ФРС сырье также может получить дополнительный импульс к росту. Считаем, что на следующей неделе нефть Brent будет находиться в диапазоне $85-88/барр.".

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