Вероятно ослабление рубля до 88-90 руб./$1 - "Газпромбанк Инвестиции"

Вероятно ослабление рубля до 88-90 руб./$1 после смягчения требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"После резкого укрепления рубля Правительство смягчило требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, - отмечают эксперты. - В конце апреля 2024-го Правительство продлило действие указа до 30 апреля 2025 года, при этом, как и ранее, указанные компании были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60% в соответствии с постановлением Правительства №825 от 20 июня 2024 года. Рынок позитивно оценил это решение, причем для стабилизации курса рубля в будущем возможно применение и прочих инструментов, например, снижения продажи китайских юаней в рамках бюджетного правила".

По мнению аналитиков, в случае отсутствия существенной волатильности на рынке нефти и геополитических потрясений в ближайшие недели курс доллара США может восстановиться до уровня 88-90 руб./$1.

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