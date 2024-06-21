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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает идею "Лонг в акциях Сбербанка"
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21 июня 2024 года 15:39
"БКС МИ" подтверждает идею "Лонг в акциях Сбербанка"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка", открытую 1 августа 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков. "Подтверждаем идею "Лонг Сбер" с горизонтом до начала августа и целевой доходностью в размере 10%. Идея уже показала доходность на уровне 13% с момента открытия, но недавняя коррекция, на наш взгляд, дает хорошую точку входа. Также считаем, что сильные финансовые результаты будут поддерживать котировки Сбера. Это сильная история качества с дивидендным потенциалом. По нашим оценкам, акции банка сейчас торгуются с мультипликаторами P/BV 0,9х 2024п и P/E 4,4х 2024п - ниже среднеисторического уровня 5,9х. У нас позитивный взгляд на бумагу", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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