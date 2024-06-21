Возможно обновление индексами Мосбиржи и РТС июньских минимумов на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно обновление индексами Мосбиржи и РТС июньских минимумов (2996 и 1072 пункта соответственно) на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Баланс рисков на российском фондовом рынке при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 3220 и 1185 пунктов соответственно смещен в сторону понижательных с возможным обновлением июньских минимумов 2996 пунктов и 1072 пункта, - отмечает эксперт. - Оказывать поддержку индексу РТС, в то же время, может сила рубля. Среднесрочные фундаментальные факторы в виде перспективы новых повышений ключевой процентной ставки ЦБ РФ и роста налоговой нагрузки в 2025 году, однако, продолжают складываться против покупателей, которым пока приходится довольствоваться периодами краткосрочных отскоков. С 24-го июня при этом должен вступить в силу 14-й пакет санкций ЕС против РФ, который затронет поставки газа (в том числе СПГ), нефти, сектор IT и банковских услуг".

Относительную устойчивость акциям в текущих условиях, на взгляд Кожуховой, может предавать дивидендная составляющая. В частности, бумаги Сбербанка даже при обвале всего рынка выглядят достаточно стабильно как в ожидании одобренных акционерами выплат за 2023 год с доходностью 10,6%, так и в надежде на увеличение прибыли банка и дивидендов за 2024 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.